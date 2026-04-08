LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が自身のInstagramを更新。東京・渋谷を堂々と歩く姿を公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】渋谷を堂々と歩くLE SSERAFIMカズハ／原宿にミニドレス姿で現れたカズハ／『アナザースカイ』に出演したカズハ

■LE SSERAFIMカズハ、ブーツインスタイルで渋谷を散歩

薄手の黒トップス、ルーズなデニムパンツのブーツインスタイルのカズハは、黒のレザージャケットとショルダーバッグを腕にかけ、人が多く行き交う「ZARA」渋谷宇田川町店や渋谷ロフトの前、センター街を帽子やマスクで顔を隠すことなく堂々と歩いている。

満開になった桜の木（2枚目）や、カップスリーブにハングルで「カムサハムニダ（ありがとうございます）」と書かれたドリンクの写真（11枚目）他、飛行機内で撮ったと思われるセルフィーも投稿した。

ファンからは「ズハ普通に渋谷歩いてるじゃん」「特に変装もせず渋谷センター街歩いててびっくり」「見かけた人いるんだろうか？」「ズハが渋谷に来てて神」など、驚きの声が上がっている。

■LE SSERAFIMカズハ、黒ミニドレス姿で原宿に降臨

なおカズハは、4月5日に原宿で行われた韓国のスキンケアブランド、VIDIVICI（ヴィディビーチ）の日本ローンチメディア発表会にブランドアンバサダーとして登場。黒のベアトップミニワンピで登場した。

■写真：『アナザースカイ』に出演したLE SSERAFIMカズハ