MISAMO“ReFa（リファ）”ヘアケアカテゴリ「ReFa MUSE」に就任！新プロジェクトも始動

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MISAMOが、美容ブランド“ReFa（リファ）”のヘアケアカテゴリ「ReFa MUSE」に就任。併せて、新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』が始動し、特設サイトおよびキービジュアルが初公開となった。

■MISAMO×ReFaであらたな美を追求

MISAMOの3人の洗練された佇まいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだわりや、ブランドとしての美の哲学と深く共鳴。日常の中でヘアケアを大切にする姿勢もReFaの価値観と重なる。

新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』は、ReFa史上最大のビューティーコレクションとして展開され、ReFaが培ってきた美へのこだわりと、MISAMOが持つ洗練された存在感や表現力を掛け合わせることで、ヘアケアのあらたな美を追求していく。

今後は、ビジュアルコンテンツやイベントなど、様々な企画を通じて、ReFaが表現する美の世界観が国内外へ広く届けられる。詳細は特設サイトおよび公式SNSにて順次公開予定だ。

■関連リンク

『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』特設サイト

https://www.refa.net/beauty_showcase/

ReFaブランドサイト

http://www.refa.net/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com