8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比117.0％増の4019億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同106.9％増の3084億円だった。



個別ではグローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> など12銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が14.10％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が10.46％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が8.75％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が8.72％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が8.71％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は15.09％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は15.04％安、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> は13.78％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は11.94％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は11.73％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2649円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1815億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1113億7800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が371億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が291億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が184億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が125億8500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億1500万円の売買代金となった。



株探ニュース

