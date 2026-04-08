8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数476、値下がり銘柄数79と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。光フードサービス<138A>、トライアルホールディングス<141A>、ジェイフロンティア<2934>、令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、ＢＲＵＮＯ<3140>など13銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、ＡＣＳＬ<6232>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、ヘリオス<4593>は値上がり率上位に買われた。



一方、リファインバースグループ<7375>が一時ストップ安と急落した。インテグループ<192A>、メディア工房<3815>、リベロ<9245>は年初来安値を更新。ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、サスメド<4263>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、アミタホールディングス<2195>、スローガン<9253>は値下がり率上位に売られた。



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