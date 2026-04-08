ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 181551 100.2 52410
２. <1357> 日経Ｄインバ 37109 79.7 4280
３. <1321> 野村日経平均 29139 207.4 58640
４. <1360> 日経ベア２ 18485 228.1 105.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 12585 125.5 62300
６. <1579> 日経ブル２ 9315 39.2 564.2
７. <1671> ＷＴＩ原油 8580 188.6 4845
８. <1540> 純金信託 8201 118.8 22890
９. <1320> ｉＦ日経年１ 4143 12.5 58450
10. <1348> ＭＸトピクス 3559 4405.1 3942
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 3512 400.3 390.0
12. <1568> ＴＰＸブル 3375 89.9 866.2
13. <1306> 野村東証指数 3278 198.8 399.2
14. <1615> 野村東証銀行 2926 105.9 634.0
15. <1542> 純銀信託 2890 76.5 34800
16. <1346> ＭＸ２２５ 2856 13.2 58340
17. <1699> 野村原油 2747 465.2 560.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 2702 71.2 3324
19. <1489> 日経高配５０ 2593 230.7 3223
20. <1329> ｉＳ日経 2506 418.8 5837
21. <1459> 楽天Ｗベア 2502 191.6 173
22. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2389 4494.2 4033
23. <1330> 上場日経平均 2220 282.1 58740
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2068 238.5 80490
25. <2038> 原油先Ｗブル 2008 111.6 2232
26. <200A> 野村日半導 1974 160.8 3331
27. <2036> 金先物Ｗブル 1862 138.1 204250
28. <1358> 上場日経２倍 1805 99.9 99750
29. <314A> ｉＳゴールド 1637 166.6 361.6
30. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1508 1126.0 10955
31. <1326> ＳＰＤＲ 1391 171.7 70050
32. <1308> 上場東証指数 1278 1001.7 3943
33. <1655> ｉＳ米国株 1185 156.5 773.3
34. <1545> 野村ナスＨ無 1094 190.2 39900
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1082 170.5 129.6
36. <1328> 野村金連動 1065 110.1 18075
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 976 174.9 1076
38. <2243> ＧＸ半導体 939 498.1 3127
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 877 123.2 655.7
40. <1398> ＳＭＤリート 870 -52.4 1960.5
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 855 334.0 2175
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 829 368.4 55330
43. <2631> ＭＸナスダク 798 77.7 28295
44. <2039> 原油先物ベア 715 220.6 580
45. <2634> 野村ＳＰＨ有 669 7333.3 2819
46. <1577> 野村高配７０ 651 1315.2 55110
47. <1571> 日経インバ 626 175.8 362
48. <2559> ＭＸ全世界株 622 214.1 26760
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 620 224.6 108
50. <1343> 野村ＲＥＩＴ 615 -0.2 2073.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 181551 100.2 52410
２. <1357> 日経Ｄインバ 37109 79.7 4280
３. <1321> 野村日経平均 29139 207.4 58640
４. <1360> 日経ベア２ 18485 228.1 105.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 12585 125.5 62300
６. <1579> 日経ブル２ 9315 39.2 564.2
７. <1671> ＷＴＩ原油 8580 188.6 4845
８. <1540> 純金信託 8201 118.8 22890
９. <1320> ｉＦ日経年１ 4143 12.5 58450
10. <1348> ＭＸトピクス 3559 4405.1 3942
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 3512 400.3 390.0
12. <1568> ＴＰＸブル 3375 89.9 866.2
13. <1306> 野村東証指数 3278 198.8 399.2
14. <1615> 野村東証銀行 2926 105.9 634.0
15. <1542> 純銀信託 2890 76.5 34800
16. <1346> ＭＸ２２５ 2856 13.2 58340
17. <1699> 野村原油 2747 465.2 560.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 2702 71.2 3324
19. <1489> 日経高配５０ 2593 230.7 3223
20. <1329> ｉＳ日経 2506 418.8 5837
21. <1459> 楽天Ｗベア 2502 191.6 173
22. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2389 4494.2 4033
23. <1330> 上場日経平均 2220 282.1 58740
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2068 238.5 80490
25. <2038> 原油先Ｗブル 2008 111.6 2232
26. <200A> 野村日半導 1974 160.8 3331
27. <2036> 金先物Ｗブル 1862 138.1 204250
28. <1358> 上場日経２倍 1805 99.9 99750
29. <314A> ｉＳゴールド 1637 166.6 361.6
30. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1508 1126.0 10955
31. <1326> ＳＰＤＲ 1391 171.7 70050
32. <1308> 上場東証指数 1278 1001.7 3943
33. <1655> ｉＳ米国株 1185 156.5 773.3
34. <1545> 野村ナスＨ無 1094 190.2 39900
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1082 170.5 129.6
36. <1328> 野村金連動 1065 110.1 18075
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 976 174.9 1076
38. <2243> ＧＸ半導体 939 498.1 3127
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 877 123.2 655.7
40. <1398> ＳＭＤリート 870 -52.4 1960.5
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 855 334.0 2175
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 829 368.4 55330
43. <2631> ＭＸナスダク 798 77.7 28295
44. <2039> 原油先物ベア 715 220.6 580
45. <2634> 野村ＳＰＨ有 669 7333.3 2819
46. <1577> 野村高配７０ 651 1315.2 55110
47. <1571> 日経インバ 626 175.8 362
48. <2559> ＭＸ全世界株 622 214.1 26760
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 620 224.6 108
50. <1343> 野村ＲＥＩＴ 615 -0.2 2073.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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