　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　181551　　 100.2　　　 52410
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 37109　　　79.7　　　　4280
３. <1321> 野村日経平均　　 29139　　 207.4　　　 58640
４. <1360> 日経ベア２　　　 18485　　 228.1　　　 105.1
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12585　　 125.5　　　 62300
６. <1579> 日経ブル２　　　　9315　　　39.2　　　 564.2
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　8580　　 188.6　　　　4845
８. <1540> 純金信託　　　　　8201　　 118.8　　　 22890
９. <1320> ｉＦ日経年１　　　4143　　　12.5　　　 58450
10. <1348> ＭＸトピクス　　　3559　　4405.1　　　　3942
11. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3512　　 400.3　　　 390.0
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3375　　　89.9　　　 866.2
13. <1306> 野村東証指数　　　3278　　 198.8　　　 399.2
14. <1615> 野村東証銀行　　　2926　　 105.9　　　 634.0
15. <1542> 純銀信託　　　　　2890　　　76.5　　　 34800
16. <1346> ＭＸ２２５　　　　2856　　　13.2　　　 58340
17. <1699> 野村原油　　　　　2747　　 465.2　　　 560.5
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　2702　　　71.2　　　　3324
19. <1489> 日経高配５０　　　2593　　 230.7　　　　3223
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　2506　　 418.8　　　　5837
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2502　　 191.6　　　　 173
22. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2389　　4494.2　　　　4033
23. <1330> 上場日経平均　　　2220　　 282.1　　　 58740
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2068　　 238.5　　　 80490
25. <2038> 原油先Ｗブル　　　2008　　 111.6　　　　2232
26. <200A> 野村日半導　　　　1974　　 160.8　　　　3331
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　1862　　 138.1　　　204250
28. <1358> 上場日経２倍　　　1805　　　99.9　　　 99750
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1637　　 166.6　　　 361.6
30. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1508　　1126.0　　　 10955
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1391　　 171.7　　　 70050
32. <1308> 上場東証指数　　　1278　　1001.7　　　　3943
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1185　　 156.5　　　 773.3
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　1094　　 190.2　　　 39900
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1082　　 170.5　　　 129.6
36. <1328> 野村金連動　　　　1065　　 110.1　　　 18075
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 976　　 174.9　　　　1076
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 939　　 498.1　　　　3127
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 877　　 123.2　　　 655.7
40. <1398> ＳＭＤリート　　　 870　　 -52.4　　　1960.5
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 855　　 334.0　　　　2175
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 829　　 368.4　　　 55330
43. <2631> ＭＸナスダク　　　 798　　　77.7　　　 28295
44. <2039> 原油先物ベア　　　 715　　 220.6　　　　 580
45. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 669　　7333.3　　　　2819
46. <1577> 野村高配７０　　　 651　　1315.2　　　 55110
47. <1571> 日経インバ　　　　 626　　 175.8　　　　 362
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 622　　 214.1　　　 26760
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 620　　 224.6　　　　 108
50. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 615　　　-0.2　　　2073.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース