日本海に向け北朝鮮が短距離弾道ミサイル数発　飛翔体の発射は2日連続　金総書記が韓国大統領を異例の評価も“敵視政策”示唆か

韓国軍は北朝鮮が8日午前、短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射したと発表しました。

韓国軍は8日午前8時50分頃、北朝鮮が南東部・元山（ウォンサン）付近から短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射したと発表しました。

ミサイルは約240キロ飛行したということで、現在、アメリカ軍と共に情報を分析しているとしています。

また韓国軍によりますと、北朝鮮は7日も平壌周辺から飛翔体を発射していて、この飛翔体は朝鮮半島の東側に向けて発射された直後に、何らかの異常が発生し消失したとみられます。

北朝鮮による飛翔体の発射は2日連続です。

韓国軍は7日の飛翔体も弾道ミサイルの可能性があるとみて分析を進めています。

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は北朝鮮への無人機侵入事件について遺憾の意を表明した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領について6日、「率直で度量の大きい人」などと妹の与正（ヨジョン）氏の談話を通じて異例の評価をしました。

しかし、その翌日から相次いで飛翔体を発射した形で、韓国に対する敵視政策が変わっていないことを示そうとした可能性があります。