『マンダロリアン・アンド・グローグー』ペドロ・パスカルらが撮影裏を明かす 特別映像＆新場面写真解禁
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、主演のペドロ・パスカル、シガーニー・ウィーバー、グローグー、ジョン・ファブロー監督らキャスト＆製作陣が撮影の裏側を語る特別映像と新場面写真が解禁となった。
【動画】ペドロ・パスカルらが撮影裏を明かす 『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
解禁となる映像では、子供の頃から「スター・ウォーズ」の大ファンと公言する監督のジョンが、「初めて『スター・ウォーズ』を見た時の感動を伝えたかった」と告白。ジョンは『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を10歳の時に映画館で鑑賞し、「スター・ウォーズ」によって人生が大きく変わったファンの一人であり、「スター・ウォーズ」の生みの親であるジョージ・ルーカスへのリスペクトを最大限込めて本作を制作した。
映像にはリアリティにこだわった精巧で巨大なセットの裏側が映し出され、まさにジョージ・ルーカス流のリアルな撮影手法を踏襲している。ジョンは「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行ってる。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と語り、老若男女問わず今の時代における感動の「スター・ウォーズ」体験を届けるための妥協は一切ない。
さらに映像では、グローグーがペドロに頭をなでられ、嬉しそうに耳をパタパタと振り動かす姿や、問いかけに元気よく返事をする姿などが映し出され、主人公を演じる2人の親子のような尊いやり取りを堪能することができる。
そんなグローグーとの劇中での関係性についてペドロは「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」と語り、フォースを使いこなし立派な相棒へと成長することで変化を遂げていくグローグーとマンダロリアンの冒険が描かれる。
キュートな仕草を見せるグローグーに終始メロメロな様子のシガーニーだが、彼女が演じるウォード大佐について「私は新共和国軍の士官の役。これは復讐ではない、頼りになる人が必要よ」と明かし、マンダロリアンとグローグー、ウォード大佐の3人の関係性が物語の鍵を握ることは間違いない。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日に映画館にて日米同時公開。
【動画】ペドロ・パスカルらが撮影裏を明かす 『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
映像にはリアリティにこだわった精巧で巨大なセットの裏側が映し出され、まさにジョージ・ルーカス流のリアルな撮影手法を踏襲している。ジョンは「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行ってる。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と語り、老若男女問わず今の時代における感動の「スター・ウォーズ」体験を届けるための妥協は一切ない。
さらに映像では、グローグーがペドロに頭をなでられ、嬉しそうに耳をパタパタと振り動かす姿や、問いかけに元気よく返事をする姿などが映し出され、主人公を演じる2人の親子のような尊いやり取りを堪能することができる。
そんなグローグーとの劇中での関係性についてペドロは「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」と語り、フォースを使いこなし立派な相棒へと成長することで変化を遂げていくグローグーとマンダロリアンの冒険が描かれる。
キュートな仕草を見せるグローグーに終始メロメロな様子のシガーニーだが、彼女が演じるウォード大佐について「私は新共和国軍の士官の役。これは復讐ではない、頼りになる人が必要よ」と明かし、マンダロリアンとグローグー、ウォード大佐の3人の関係性が物語の鍵を握ることは間違いない。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日に映画館にて日米同時公開。