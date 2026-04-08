西武は８日、５月２９日からベルーナドームで開催する日本生命セ・パ交流戦２０２６で『交流戦シリーズ２０２６―黒獅子奮迅―』を開催すると発表。期間中の９試合では、球団史上初となる全身黒を基調とした『Ｌｉｏｎｓ Ｂｌａｃｋ Ｍｏｄｅユニホーム』を着用して戦う。

百獣の王ライオンの世界において、漆黒のたてがみは「絶対的な強さの証」。「Ｌｉｏｎｓ Ｂｌａｃｋ Ｍｏｄｅユニホーム」は、そんな「戦いに勝ち続けることで黒くなる、獅子の鬣（たてがみ）」を表現したデザインとなっている。５月３０日・ＤｅＮＡ戦では、このユニフォームを来場者全員に配布予定で、桑原将志選手は球団を通じ、「今年の交流戦限定ユニホームは球団史上初の全身“黒”ということで、とてもクールでインパクトのあるデザインだと思います。このユニホームにふさわしいプレーで交流戦を戦い抜き、勝利に貢献できるよう全力でプレーします」と誓った。

また、６月９日・広島戦では西川愛也選手、ドラ４・堀越啓太選手の出身校である花咲徳栄高校吹奏楽部、１０日は渡辺勇太朗投手と蛭間拓哉選手の出身校である浦和学院高校吹奏楽部が昨年に引き続き演奏を披露。そして、１１日は石井一成選手の母校・早稲田大学応援部が初来場し、ライオンズの選手たちを後押しする特別応援を実施する。

さらに、同９日には歌手の山崎育三郎さんが来場。当日は試合前のミニライブにて元高校球児との対談で生まれたエールソング「誰が為」の歌唱や、セレモニアルピッチに挑戦する。