LPGA日本公式インスタグラムが動画公開

ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が見せた美しいスイングに、ファンからは「惚れ惚れする」「最高です」など反響が集まっている。

力感のないテイクバックから、無駄のない鋭いスイングでドライバーをかっ飛ばした。LPGAツアーの日本公式インスタグラムは「原英莉花プロのスイングを後方からスローモーションでお届け」と記して、原のスイングのスロー動画を公開している。

この動画にはファンも多数反応。そのフォームの美しさに称賛の声があがっている。

「姫、スイング綺麗！素晴らしい」

「原プロのたたずまい…最高です」

「いいね しっかり地面も蹴れてる」

「美しいアドレス！惚れ惚れする」

「いつ見ても綺麗なスイング」

「スイングがカッコ良すぎます」

「テイクバッグ短めでグー」

「素晴らしいですね やってみます」

27歳の原は昨年、米下部ツアーに参戦。1勝を挙げ年間ランキング5位に入り今季の米ツアー出場権を獲得した。迎えた今季初戦のブルーベイLPGAでは10位でフィニッシュし、早速トップ10入りを決めるなど奮闘を続けている。



（THE ANSWER編集部）