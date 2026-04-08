◆米大リーグ ブルージェイズ１―３ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントで、今季最長となる６回０／３を５安打１失点。同最多の９７球で６三振を奪い、今季２勝目を挙げた。最速は９６・９マイル（約１５５・９キロ）を計測した。

メジャー初対戦で３打数１安打だったブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）とのマッチアップについては「やっぱりこういうメジャーの試合で対戦できるっていうのはすごくうれしく思いますし。何とかストライクゾーンに投げていけたので良かったかなと思います」と振り返り、ヒットを許した場面は「（７回の）先頭だったんで、何とか絶対（アウトを）取りたいと思ってたんですけど、ちょっとカウントも悪くなってしまって、最後はうまく打たれました」。ロボット審判で見逃し三振がボール判定が覆ったことについては「いいところではありましたけど。まあまあギリギリというか」と話した。

試合前のスタメン紹介で名前がコールされると、痛烈なブーイングを浴びた山本。しかし、初回は３者連続三振と圧巻の投球で再び敵地を黙らせた。２回は先頭の４番サンチェスに右越え二塁打を許したが、メジャー初対戦となった５番・岡本を二飛に仕留めるなど得点を与えなかった。大谷翔平投手（３１）の先制適時打などで２点の援護をもらった直後の３回も３者凡退とさすがの投球を見せた。５回先頭で迎えた岡本との２度目の対戦は、３ボールから９６・３マイル（約１５５キロ）直球で左飛に打ち取った。

３点リードの６回。先頭のヒメネスに右前打を許し、連続アウトは１２人でストップ。２回以来の走者を背負った。その後１死二塁から１番スプリンガーに右中間へ適時二塁打を浴びたが、なおも１死一、二塁のピンチは３番ゲレロを初球のスプリットで三ゴロに斬るなどして防いだ。

岡本と３度目の対戦は７回先頭。一度は見逃し三振と判定されるも、今季からメジャーでも導入された自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆ると、フルカウントからの７球目を右中間への二塁打とされた。続くクレメントにバント安打を許し、無死一、三塁となったところでマウンドを降りたが、２番手ベシアが後続を封じた。

山本は昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）でロサンゼルスの英雄となり、トロント市民にとっては悪魔のような存在になった。まずは第２戦で４安打１失点の完投勝利。２勝３敗で迎えた第６戦では９６球を投げ、６回５安打１失点でシリーズ２勝目を挙げると、第７戦では９回から「中０日」で救援登板。延長１１回まで投げ切り、３勝目を挙げてＭＶＰに輝いた。ＷＳでは０１年のＲ・ジョンソン（Ｄバックス）以来の快挙を達成し、日本人投手としては史上初のＭＶＰを獲得。３勝は全て敵地・トロントでマークした。

あれから５か月ぶりに当地に舞い降りた右腕。岡本にはＮＰＢで８打数４安打の打率５割、１本塁打と打ち込まれていたが、天敵との対戦も乗り越えてまた一つ大きくなった。