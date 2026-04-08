敵地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦して4-1で勝利し、5連勝を飾った。「2番・ライト」で先発したカイル・タッカー外野手は9回、貴重な追加点となる適時打を放った。試合後、NHK-BSのインタビューに応じた。

今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入りしたタッカー。見せ場は3-1とリードした9回だった。ここまで4打席凡退。1番の大谷が申告敬遠で歩かされ、2死一、二塁の場面で打席に立った。ブルージェイズ右腕ホフマンのスプリットを捉えると、一、二塁間を破る安打となり、二塁走者が生還。貴重な追加点となった。

タッカーは試合後にNHK-BSのインタビューに応じた。ブルージェイズ相手の連勝に「非常に嬉しい」と話した。大谷が歩かされた直後の適時打については「（大谷の敬遠は）あまり気にせず、今日は調子がそれまで良くなかったので、良い球を見て、確実にヒットを打つという風に思ってました」と振り返った。

7回途中1失点の好投で2勝目を挙げた山本由伸については「今まで敵として対戦してきました。なのでよく知ってるんですが、とにかくコントロールも良く、配球も良く、非常に素晴らしいピッチャーで、今日も良い内容だったと思います」と褒め称えた。



（THE ANSWER編集部）