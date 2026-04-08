サウサンプトン松木が先制弾

イングランド2部サウサンプトン所属のMF松木玖生が現地時間4月7日のリーグ戦第41節レクサム戦で今季公式戦6点目を挙げ、5-1の勝利に貢献した。

サウサンプトンは4日のFAカップ準々決勝でアーセナルを下して準決勝に進出。その試合は欠場となった松木だが、リーグ戦で2試合ぶりに先発に名を連ねた。すると前半12分、ペナルティーエリア内でパスを呼び込み、反転して左足のシュートをニアサイドに流し込んだ。これで松木は今季6ゴール目となった。

このゴールを皮切りに大量5得点を奪ったサウサンプトンはこれで4連勝。直近の公式戦16試合で13勝3分と快進撃を続けている。昇格プレーオフ進出を争うレクサム（勝ち点64）との直接対決を制し、勝ち点66の6位に浮上した。

松木について、サウサンプトン専門メディア「SAINTS MARCHING」は10点満点の7点と高評価。「前半12分、この日本人ウインガーはフィン・アザズのスマートなパスを受け、低いシュートをニアポストに沈めて先制点を記録。試合を通して良いエネルギーを発揮していた」と評された。

中盤戦まではリーグ戦で出番がほとんど得られず、ベンチにも入れない日々を過ごしていた松木だが、昨年12月に就任したトンダ・エッカート監督からの信頼を獲得し、2月以降はスタメンに定着している。好調を維持する22歳はプレミアリーグ昇格のキーマンとなるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）