グループSHINee（シャイニー）が、この世を去ったメンバー、ジョンヒョンさんの誕生日を祝福し、変わらぬ友情を示した。

8日午前0時、SHINeeの公式インスタグラムにはジョンヒョンさんの誕生日を記念する1枚の写真が投稿された。公開された写真には、生前ステージ上でチェック柄のスーツを着て情熱的にパフォーマンスを繰り広げるジョンヒョンさんの姿が収められている。

写真の中のジョンヒョンさんは、マイクを装着して歌に没頭し、特有の繊細でありながらもパワフルなエネルギーを発している。華やかな照明の下で輝くその姿は、ファンに深い余韻と懐かしさを呼び起こした。

ジョンヒョンさんは1990年4月8日生まれで、生前はSHINeeのメインボーカルであり、ソロ歌手、シンガーソングライターとして独自の音楽的力量を発揮してきた。『End of a day』『Let Me Out』『Lonely』など数多くの楽曲を通じて人々に温かい慰めを届けてきた彼は、今も多くの人の心の中で永遠のアーティストとして記憶されている。

公式アカウントを通じて伝えられた今回の知らせに、世界中のファンは各国の言語で祝福メッセージを寄せ、故人をしのんだ。ファンは「誕生日おめでとう、ジョンヒョン」「ステージ上のあなたの姿がとても恋しい」「永遠に愛している」などの反応を見せ、温かい思いを寄せた。

一方、ジョンヒョンさんは2017年12月18日、ソウル江南区清潭洞（カンナムグ・チョンダムドン）のあるレジデンスで倒れているところを発見され、病院に搬送されたが、享年27歳でこの世を去った。当時の突然の訃報は、国内外の音楽界やファンに大きな衝撃を与えた。