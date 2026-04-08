直木賞作家・小川哲、初エッセイ『斜め45度の処世術』刊行へ　記念サイン会も

小川哲『斜め45度の処世術』（CEメディアハウス）が2026年4月17日に発売される。

【写真】『斜め45度の処世術』著者・小川哲

本書は2025年10月に刊行された新書『言語化するための小説思考』（講談社）は刊行から瞬く間に累計発行部数8万部を突破し、2026年5月に小説『君のクイズ』（朝日新聞出版）が映画化する作家・小川哲の初エッセイ。過去3年間にわたり雑誌「Pen」で連載していた内容を再編集し書籍化された。

“僕はずっと自分が「普通」だと思って生きてきたのだが、小説家になって自分の考えを文章で書きはじめると、いろんな人に「変わっている」とか「屁理屈」とか「ひねくれ者」とか言われるようになった。（中略）この本には、「僕が世界をどう認識しているか」という視点が記されている”（『斜め45度の処世術』本文より）

紙面では「今日は暑いですね」というどうでもいい雑談を意味のある会話にする方法、人間関係にストレスを抱えないコツ、恥ずかしい黒歴史を前向きに受け入れられる考え方が綴られる。

本書の発売を記念して小川哲のサイン会開催が2026年4月26日（日）に紀伊國屋書店新宿本店 9階イベントスペースにて開催。申し込み方法やイベント詳細は紀伊國屋書店ホームページに記載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）