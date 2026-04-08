エイチ・アイ・エス（HIS）は、キャラクター「しまじろう」と一緒に楽しみながら学ぶ「旅育」をテーマにした「しまじろうと思い出づくり！わくわくグアム」キャンペーンを4月1日より開始した。

対象ツアーを予約した12歳未満の子供には、描き下ろしデザインのオリジナルグッズとしてトートバッグ・パスポートカバー・旅の思い出ノート＆6色の色鉛筆・オリジナルガイドブックをプレゼントする。

サンドキャッスル カレラでは、アイランドダンスやヤシの葉工作など8つのプログラムを用意したスタンプラリーを実施。4つ以上体験した子供には記念品（水筒・シール）をプレゼントする。

「HIS LeaLeaラウンジ」内には専用フォトスポットを設置するほか、しまじろうとミミリンのチャーム付きサンダル作りも体験できる。また、ホテル・ニッコー・グアムでは1日1室限定でしまじろうの世界観に包まれたコラボルームを販売。宿泊者には帽子やハンドタオルなどの限定ノベルティをプレゼントする。

キャンペーン期間は2027年3月15日まで、出発期間は7月17日から2027年3月28日まで。