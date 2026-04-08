「似すぎじゃない？w」鈴木福の妹、3きょうだいショット公開「みんな成長したね！」「顔一緒やんww」
俳優の鈴木福さんの妹・夢さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大2、中1、小5のきょうだい」で腕を組む姿を披露しました。
【写真】鈴木夢のきょうだいショット
ファンからは、「腕組んで歩く中学生…尊いです」「みんな成長したね！」「ずっとこのままでいて」「これ似すぎじゃない？w」「最高のきょうだいですね」「顔一緒やんww」「仲良しきょうだい、尊い」「みんな笑顔でピースしてるの見てほっこりした！」「微笑ましくてほっこりする光景」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木夢のきょうだいショット
「仲良しきょうだい、尊い」夢さんは「大2、中1、小5のきょうだい まだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、2枚の写真を投稿。エレベーターのミラー越しに撮影した弟と妹とのきょうだいショットです。3人は腕を組んで寄り添い、とても仲の良い様子が伝わってきます。
「ひな祭りご飯」3月3日には「ひな祭りご飯」と、一緒に食事をする弟と妹の姿を公開していた夢さん。コメントは、「美味しそう､2人ともかわいい」「豪華だね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)