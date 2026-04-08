俳優の鈴木福さんの妹・夢さんは4月6日、自身のXを更新。「大2、中1、小5のきょうだい」の腕組みショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木夢さん公式Xより）

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俳優の鈴木福さんの妹・夢さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大2、中1、小5のきょうだい」で腕を組む姿を披露しました。

【写真】鈴木夢のきょうだいショット

「仲良しきょうだい、尊い」

夢さんは「大2、中1、小5のきょうだい　まだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、2枚の写真を投稿。エレベーターのミラー越しに撮影した弟と妹とのきょうだいショットです。3人は腕を組んで寄り添い、とても仲の良い様子が伝わってきます。

ファンからは、「腕組んで歩く中学生…尊いです」「みんな成長したね！」「ずっとこのままでいて」「これ似すぎじゃない？w」「最高のきょうだいですね」「顔一緒やんww」「仲良しきょうだい、尊い」「みんな笑顔でピースしてるの見てほっこりした！」「微笑ましくてほっこりする光景」と、称賛する声が相次ぎました。

「ひな祭りご飯」

3月3日には「ひな祭りご飯」と、一緒に食事をする弟と妹の姿を公開していた夢さん。コメントは、「美味しそう､2人ともかわいい」「豪華だね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)