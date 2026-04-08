「足がほんとにお美しい」吉田沙保里、ゴルフウエアで美脚を披露「人類最強の霊長類もゴルフ三昧ですねぇ〜」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは4月7日、自身のInstagramを更新。桜の下でゴルフを楽しんだ様子を公開しました。
【写真】吉田沙保里の美脚
コメントでは「相変わらず超絶美人ですね」「めっちゃ綺麗 足がほんとにお美しい」「素敵な二人ですね」「とても素敵なコンビですね 人類最強の霊長類もゴルフ三昧ですねぇ〜」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】吉田沙保里の美脚
「素敵な二人ですね」吉田さんは「お揃いコーデで桜満開golf」とつづり、3枚の写真と2本の動画を投稿。桜の木をバックに、友人とポーズを取ったツーショットなどです。おそろいのゴルフウエアからは、美しい脚がすらりと伸びています。
コメントでは「相変わらず超絶美人ですね」「めっちゃ綺麗 足がほんとにお美しい」「素敵な二人ですね」「とても素敵なコンビですね 人類最強の霊長類もゴルフ三昧ですねぇ〜」との声が寄せられました。
「ゴルフ場の桜はまだまだ2〜3分咲き」3月25日には「ゴルフ場の桜はまだまだ2〜3分咲き 早く満開の桜を見ながらラウンドしたいなぁ」とつづっていた吉田さん。少しだけ咲いている桜の下で撮影したソロショットを載せています。今回は念願の「桜満開golf」だったようです。今後の投稿も楽しみですね。
(文:多町野 望)