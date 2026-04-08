花王は、“人が気づく美しさ”にこだわり“潤白美肌”（スキンケア後にベースメイクで仕上げた肌イメージのこと）をめざすカウンセリングブランド「ALBLANC（アルブラン）」より、光と色の絶妙カバーで自然なつや仕上がりを目指した「アルブラン セラムイン パウダーファンデーション」（全6色）を、4月11日に全国のドラッグストア、総合スーパー（GMS）、一部化粧品専門店、一部オンラインショップで発売する。

シミ・くすみ・色ムラ・赤みなど、さまざまな色悩みを抱える大人の肌。ベースメイクには「きちんとカバーしたい」一方で「厚塗り感は抑えたい」という、相反するニーズが生まれる。

同品は、“隠したいのは、隠した感。”という大人の本音に着目。アルブラン独自の多色混合パール（6種のパール剤からなる）と、板状パウダーが薄くなめらかに伸び広がる薄膜ヴェール設計によって、厚塗り感のないカバーと仕上がりを両立した。さらに、モイストセラム成分（保湿）（スクワラン、ホホバエステル）を配合し、パウダー剤型でありながらしっとりなじむ使用感を追求した。



「アルブラン セラムイン パウダーファンデーション」

商品特長は、選び抜かれた複数のパールを混合し、パールがはね返す光が重なったときに、肌になじむ白色になるよう配合を検討した、アルブラン独自の技術。複数の光が重なるほど明るく見える性質（加法混色）に着目し、シミ・くすみなどの色悩みをカバーしながら、白浮きしにくい透明感と自然なつや印象を目指した。

板状のパウダー（板状マイカ）が肌の上で整列し、なめらかな薄膜ヴェールを形成。光を面で跳ね返すことで、なめらかで自然なつや仕上がりを目指した。

モイストセラム成分〈スクワラン、ホホバエステル〉（保湿）を配合。パウダー剤型でありながら、しっとりと肌になじむ使用感を追求した。

［小売価格］

同品（レフィル）全6色 9g スポンジ付き：5,170円

パウダーファンデーション用コンパクト：1650円

パウダーファンデーション用スポンジ：550円

（すべて税込）

［発売日］4月11日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp