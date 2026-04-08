森永乳業は、「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」を4月20日から期間限定で発売する。

近年、温暖化によって季節の移り変わりに変化が出てきており、春が短く夏が長期化する傾向が顕著となってきている。それに伴い春夏に求められるアイスの嗜好にも変化が見られ、4月下旬頃から氷菓系のラインアップが求められるようになってきている。

今回発売する「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」は、発売から30年以上続くロングセラーブランド「森永アロエヨーグルト」の爽やかな味わいを、氷とアイスの2つの食感で楽しめる春だけでなく夏にもぴったりのカップアイス。つぶつぶのアロエ葉肉が入ったなめらかな微細氷と、ヨーグルトらしいほのかな酸味と爽やかなコクが特長のアロエヨーグルト味のアイスを層状に仕立てた二層構造によって、スイーツ氷のような贅沢な味わいを楽しめる。

「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」を食べてもらい、爽やかなアロエヨーグルトの風味と、氷とアイスの2層構造が生み出す奥行きのある食感を楽しんでほしい考え。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］4月20日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp