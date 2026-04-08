森永乳業は、発売から22年で初となるパッケージ変更と11年ぶりに刷新して、さらにおいしくなった「森永あじわいソフト バニラ」、「森永あじわいソフト バニラ＆チョコ」を4月20日からリニューアル発売する。

コーンアイス市場では価格の上昇が続いているものの、日常的に楽しめるデイリーアイスとしての需要は依然として堅調だという。近年の物価高を背景に、昔ながらの手頃な価格の商品が改めて注目され、多くの支持を集めている。

「森永あじわいソフト」シリーズは、王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトコーンアイス。今回のリニューアルでは、より消費者に親しまれる視認性の高いパッケージに変更を行うとともに、アイスの味わいを刷新している。ソフトアイスを一口食べた瞬間からおいしく感じてもらえるようバニラ感を向上、さらに食べ終わりまで考えて甘さの後切れがよくなるよう工夫することで、160mlのボリュームでも最後までおいしく味わうことができるようになっている。



「森永あじわいソフト バニラ＆チョコ」

さまざまなモノの価格が高騰している中ではあるが、手ごろな価格ながらも、王道のソフトクリームのような味わいでコスパの高さを感じることができるソフトアイス「森永あじわいソフト」シリーズを楽しんでほしい考え。

「森永あじわいソフト バニラ」は、王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトアイス。ベーシックなバニラ味。一口目を食べた瞬間から美味しく感じてもらえるようにバニラ感をアップしている。乳業メーカーらしい親しみやすい牛のイラスト入りの新デザインになっている。

「森永あじわいソフト バニラ＆チョコ」は、王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトアイス。ベーシックなバニラ味とチョコ味。一口目を食べた瞬間から美味しく感じてもらえるようにバニラ感をアップしている。乳業メーカーらしい親しみやすい牛のイラスト入りの新デザインになっている。

［小売価格］各180円（税別）

［発売日］4月20日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp