歌手でタレントのあのちゃんが6日、Xを更新。雰囲気がガラリと変わった最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】あのちゃんの美脚あらわな最新ショットや“激変”ショット

これまでにも自身のSNSで、「#僕服」とハッシュタグを付けた私服ショットや、トレードマークのボブヘアをばっさりカットした“激変”ショットなど、さまざまな姿を発信してきたあのちゃん。

美脚あらわな最新ショットに驚きの声

2026年4月6日に更新したXでは、「『外道の歌』完成披露試写会でした。ドラマ『外道の歌season2』ぜひ見てくださいっ」とコメントし、美しいスタイルが際立つミニ丈ワンピース姿を投稿。同じ日に更新したInstagramでも、イベントのオフショットを複数枚披露している。

これらの投稿にファンからは、「誰？って思ったらあのさんじゃん！大人！」「ビジュ強すぎんか!?」「このあのちゃん、むちゃくちゃかっけぇな。この路線でいってほしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）