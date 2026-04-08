『スター・ウォーズ』最新作、グローグーの愛らしさにキャストもメロメロ特別映像
世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。このほど、ちょこんと座って会話に参加するグローグーの愛らしさに、キャスト陣が思わずメロメロになる特別映像が解禁された。
【動画】グローグーと語る本作の魅力とは？
2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館へ帰ってくるシリーズ最新作。公開のたびに世界中で社会現象を巻き起こしてきた「スター・ウォーズ」の新章に、大きな期待が寄せられている。
本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊した銀河では、新共和国の統治が行き届かず、無法者や帝国残党が台頭し混乱が続いていた。
“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー―─父子を超えた固い絆で結ばれた2人が、新共和国からの依頼を受け、帝国復活を阻止するため新たな戦いへと身を投じる。
解禁となる映像では、子どもの頃から「スター・ウォーズ」の大ファンと公言する監督のジョン・ファブローが、「初めて『スター・ウォーズ』を見た時の感動を伝えたかった」と語る姿が印象的だ。
10歳の時に『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を劇場で観た経験が原点となり、“生みの親”ジョージ・ルーカスへの敬意を込めて制作に臨んだという。
映像にはリアリティにこだわった精巧で巨大なセットの裏側が映し出され、まさにジョージ・ルーカス流のリアルな撮影手法を踏襲している。ジョンは「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行ってる。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と語り、世代を超えた映画体験へのこだわりを明かした。
さらに、グローグーの愛らしい仕草も見どころのひとつ。ペドロ・パスカルに頭をなでられて耳をパタパタと動かしたり、問いかけに元気に反応したり、現場でキャストを魅了していることがうかがえる。シガーニー・ウィーバーもメロメロな様子だ。
ペドロはグローグーとの関係について「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」とコメント。シガーに―は自身が演じる新共和国軍のウォード大佐について「これは復讐ではない、頼りになる人が必要よ」と語り、物語の鍵を握る役どころであることを示唆した。
約7年ぶりにスクリーンへ帰還する『スター・ウォーズ』。壮大な銀河を舞台に描かれる新たな“冒険”と、マンダロリアンとグローグーの絆の行方に注目が集まる。
【動画】グローグーと語る本作の魅力とは？
2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館へ帰ってくるシリーズ最新作。公開のたびに世界中で社会現象を巻き起こしてきた「スター・ウォーズ」の新章に、大きな期待が寄せられている。
“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー―─父子を超えた固い絆で結ばれた2人が、新共和国からの依頼を受け、帝国復活を阻止するため新たな戦いへと身を投じる。
解禁となる映像では、子どもの頃から「スター・ウォーズ」の大ファンと公言する監督のジョン・ファブローが、「初めて『スター・ウォーズ』を見た時の感動を伝えたかった」と語る姿が印象的だ。
10歳の時に『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を劇場で観た経験が原点となり、“生みの親”ジョージ・ルーカスへの敬意を込めて制作に臨んだという。
映像にはリアリティにこだわった精巧で巨大なセットの裏側が映し出され、まさにジョージ・ルーカス流のリアルな撮影手法を踏襲している。ジョンは「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行ってる。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と語り、世代を超えた映画体験へのこだわりを明かした。
さらに、グローグーの愛らしい仕草も見どころのひとつ。ペドロ・パスカルに頭をなでられて耳をパタパタと動かしたり、問いかけに元気に反応したり、現場でキャストを魅了していることがうかがえる。シガーニー・ウィーバーもメロメロな様子だ。
ペドロはグローグーとの関係について「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」とコメント。シガーに―は自身が演じる新共和国軍のウォード大佐について「これは復讐ではない、頼りになる人が必要よ」と語り、物語の鍵を握る役どころであることを示唆した。
約7年ぶりにスクリーンへ帰還する『スター・ウォーズ』。壮大な銀河を舞台に描かれる新たな“冒険”と、マンダロリアンとグローグーの絆の行方に注目が集まる。