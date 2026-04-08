タレントの北斗晶（58）が、泥だらけで探し物をする2歳の初孫・寿々ちゃんの写真を公開し、注目を集めている。

【映像】北斗晶の初孫の顔出しショットや“泥だらけで探し物”する姿

2023年8月、長男・佐々木健之介と女子プロレスラー・凛との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまでブログで、寿々ちゃんの顔出しショットを度々アップし、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題になっていた。

2歳初孫が“泥だらけで探し物”する姿に反響

2026年4月6日にはInstagramを更新し、「来月の5日に現役を引退するすーちゃんのママ、そして、毎日すーちゃんと凛ちゃんのために仕事を頑張るすーちゃんのパパに、すーちゃん、頑張って四つ葉のクローバー探し。黄色の長靴を履いたどろんこだらけの田舎っ子 良し!良し!元気に大きくなれ〜」とつづり、泥だらけで四つ葉のクローバーを探す寿々ちゃんの写真を公開した。

この投稿には「スーちゃん 大きいですよね」「健気で可愛くてたまらないですね」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）