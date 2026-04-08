G-DRAGON、昨年の報酬は60億円超？所属事務所の業績を“黒字転換”「収益規模は他アーティストの100倍」

BIGBANGのG-DRAGONが、昨年所属事務所から600億ウォン（約60億円）を超える巨額の精算金を受け取っていたことが分かった。

4月8日、韓国メディア『Money Today』は、今月6日に公示されたGalaxy Corporationの監査報告書を引用し、G-DRAGONの昨年の精算金が少なくとも650億ウォン（約65億円）以上に達すると報じた。

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報告書によると、同社の昨年の個別基準の支払手数料は714億ウォン（約71億4000万円）で、前年比約31倍に急増した。

一般的にエンターテインメント業界において、支払手数料はアーティストへの精算金が大きな割合を占める。G-DRAGON加入前には同項目が8億〜25億ウォン程度だったことを踏まえると、法務や広報費用などを除いても、精算金の規模は650億ウォン台に達すると分析されている。さらに別途の著作権収入まで含めれば、実際の年間収入はこれを大きく上回るとみられる。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

こうした巨額精算の背景には、G-DRAGONの圧倒的な“チケットパワー”がある。G-DRAGONは昨年、ソロフルアルバム『Übermensch』をリリース後、世界17都市で全39公演のワールドツアーを開催し、約82万5000人の観客を動員した。

G-DRAGONの活躍を受け、Galaxy Corporationの業績も急成長を遂げた。昨年の連結売上高は2989億ウォン（約298億円）で前年比618％増加し、営業利益も125億ウォン（約12億5000万円）を記録し、黒字転換に成功した。

業界関係者は「G-DRAGONと他のアーティストとの収益規模は100倍以上の差があるほど、その比重は圧倒的だ」と伝えた。

同社はG-DRAGONの移籍後、企業価値1兆ウォン（約1000億円）と評価され、ユニコーン企業へと成長した。最近では俳優ソン・ガンホ、歌手キム・ジョングクに続き、SHINeeのテミンらを迎え入れ、G-DRAGONへのIP依存度を下げるとともにポートフォリオの多角化を進めている。

なお、G-DRAGONは4月12日と19日にアメリカで開催される音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージにBIGBANGとして立ち、グループでの活動も続ける予定だ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。