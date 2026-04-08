「とんでもないことが起きました」街ロケで遭遇した”ハリウッド”俳優の神対応に反響 プライベートでも…番組出演も笑顔で快諾
日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）が7日に放送され、街中で出会える芸能人を探す企画内で、まさかの大物俳優が登場した。
【写真】父は浅野忠信、母はCHARA…佐藤菫＆緋美の姉弟2ショット
この日番組では「街中にWikipediaに載っている人はどれくらいいるのか」という調査を実施。若手芸人のセンチネル、もめんとが、都内でロケを行い芸能人を捜索。Wikipediaに記載されている文字数で競った。
そして何気なく夜の渋谷の街を歩いていると、センチネルの2人が「とんでもないことが起きました」と声をそろえた。そこにいたのはハリウッド映画にも出演する俳優、浅野忠信だった。
これにはVTRを見守っていた霜降り明星・せいやも「えー！やば！」「すげえ！」と興奮。浅野自身も「俺もびっくりだよ。こんなんでテレビ出られるなんて」と笑みを浮かべ、番組への出演も快諾した。
そしてWikipedia記載の文字数を調べると1万6223文字と今まで遭遇した業界関係者の中で断トツの数字をたたき出した。これには浅野「いやぁうれしい！事務所に確認しないで使ってもらって大丈夫」と笑みを浮かべた。
この神対応にスタジオの磯山さやかは「もう好き。浅野さん好き」とメロメロの様子。せいやも「全員、浅野さんのファンになりました。めっちゃかっこええわぁ」と語った。
【写真】父は浅野忠信、母はCHARA…佐藤菫＆緋美の姉弟2ショット
この日番組では「街中にWikipediaに載っている人はどれくらいいるのか」という調査を実施。若手芸人のセンチネル、もめんとが、都内でロケを行い芸能人を捜索。Wikipediaに記載されている文字数で競った。
そして何気なく夜の渋谷の街を歩いていると、センチネルの2人が「とんでもないことが起きました」と声をそろえた。そこにいたのはハリウッド映画にも出演する俳優、浅野忠信だった。
そしてWikipedia記載の文字数を調べると1万6223文字と今まで遭遇した業界関係者の中で断トツの数字をたたき出した。これには浅野「いやぁうれしい！事務所に確認しないで使ってもらって大丈夫」と笑みを浮かべた。
この神対応にスタジオの磯山さやかは「もう好き。浅野さん好き」とメロメロの様子。せいやも「全員、浅野さんのファンになりました。めっちゃかっこええわぁ」と語った。