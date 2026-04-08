故人の財産は、一般的に「相続税」の対象となります。しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「まだ支払われていない報酬」など「将来お金を受け取ることができる権利」も課税対象となる場合があることをご存じでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「不確実な権利」の扱いについてみていきましょう。

相続税は、“いまここにない財産”も課税対象になる

相続税というと、不動産や預貯金といった「すでに手元にある財産」に課税されるものというイメージを持たれる方が多いかもしれません。

しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「まだ支払われていない報酬」など「将来お金を受け取ることができる権利」も課税対象となる場合があります。現時点では手元になくても、将来的に受け取れる見込みがある以上、経済的な価値を持つものとして扱われるわけです。

では、その権利がまだ確定していない場合、あるいは条件しだいで受け取れるかどうかが変わるような場合でも、相続税の対象となるのでしょうか。

今回は、和解契約に基づき将来支払われる予定の金銭について、それを「請求できる権利」が相続財産に当たるのかが争われた事例を取り上げます。

故人と会社との“不確実”な和解契約は「相続財産」にあたるか？

Aさんは、ある会社との間で和解契約を締結していました。この契約は、一定の条件が満たされた場合に、総額10億円に及ぶ和解金が支払われるという内容でした。

ただし、その支払方法は一括ではなく、会社の業績などの条件に応ずることになっていました。つまり、将来の業績しだいで支払の有無や金額が左右されるという不確実性を伴っていました。

この和解金の一部が支払われた時点でAさんが亡くなり、相続人であるBさんがその権利を承継しましたが、Bさんはこの権利について、まだ確定していない不確実なものであるとして、相続税の計算に含めませんでした。

これに対して税務署は、たとえ将来の支払であっても、その請求権自体に経済的価値がある以上相続財産に含めるべきであると判断。更正処分を行いましたが、Bさんはこれを不服とし、国税不服審判所で争われることとなりました。

本件の争点は、「和解契約に基づく将来の支払請求権は、相続税の課税対象となる財産に該当するのか」という点です。一定の条件が満たされて初めて支払義務が生じる、いわゆる「停止条件付きの権利」の場合、その条件がまだ満たされていない段階でも、相続税の対象となるのでしょうか。

また、仮に財産に該当するとしても、その価値をどのように評価するのかという問題もあります。

「停止条件付き請求権」は相続財産か

納税者（Bさん）の主張

Bさんは、この不確実な権利は「まだ財産とはいえない」として、相続税の課税対象から外すべきであると主張しました。

実際、過去には赤字により和解金の支払が行われなかった年度もあり、将来も同様の事態が起こり得ることや、この権利はあくまで「停止条件が成就していない段階の権利」にすぎず、現時点ではまだ法的に確定した権利とはいえないことなどがその理由です。

さらに、こうした不確実な権利は市場で売買されるような性質のものではないため価値を客観的に定めることも困難であるとし、相続税の対象とすること自体が適切ではないと主張。仮に評価するとしても、その価額はゼロとすべきであるとしました。

税務署の主張

一方税務署は、相続税における「財産」の概念をより広く捉えるべきであると反論しました。

相続税法では、「相続や遺贈により取得したすべての財産」が課税対象になるとされており、ここでいう財産は、「金銭に見積もることができる経済的価値があるかどうか」が重要です。その観点からすると、将来金銭を受け取る可能性があり、かつ現実にこれまで支払が継続しているような権利には十分な価値が認められるとしました。

また、相続開始後も支払が行われていることから、現実的な経済価値を有する権利であり、その価値も適切な方法により算定可能であると結論づけています。

審判所は、和解契約の権利は「相続財産」にあたると判断

国税不服審判所は、税務署の考え方を支持し、本件権利は相続財産に該当すると判断しました。

相続税の課税対象となる財産は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてを含むとしたうえで、たとえ権利として完全に確定していない段階であっても、その価値が認められる限り課税対象となると整理しました。

本件については、相続開始時点で支払が見込めない特段の事情がなかったこと、さらには相続後も支払が継続していることなどを総合的に考慮し、当該権利には十分な経済的価値があると認定。そのため、「停止条件付であること」を理由に課税対象から外すことはできないと明確に判断しています。

また、将来受け取る金銭については、支払時期までの期間を考慮して利息相当分を控除し、「現在価値」に引き直して評価するのが合理的であると示しました。

相続税では、「確定しているかどうか」よりも「価値」が重視される

本件は、「まだ受け取っていない」「条件しだいで変動する」といった事情があっても、経済的価値が認められる限り相続税の対象になることを示した事例です。

相続税の世界では、「確定しているかどうか」よりも「価値があるかどうか」が重視されます。将来の収入であっても、現実的に受け取れる見込みがあれば、それはすでに財産として扱われるという考え方です。「まだもらっていないから大丈夫」と考えてしまうと、思わぬ課税漏れにつながる可能性があります。

相続においては、目に見える財産だけでなく、「権利」という形で存在する価値にも目を向けることが重要だといえるでしょう。

高橋 創

税理士