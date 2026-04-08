CANDY TUNEが、4月22日にリリースする3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、収録曲「HOT!SCOOP!」のMVを公開した。

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本楽曲は、全国で順次放映中の『ほっともっと』新TVCMソング。CANDY TUNEのデビュー曲「キス・ミー・パティシエ」を手がけたクボナオキ作曲、すぅ（SILENT SIREN）作詞のタッグによる楽曲で、疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合う、“甘辛やみつきポップチューン”に仕上がっている。

MVには、キュートで“ほっと”なメンバーたちが登場。とあるアジア料理店を舞台に、店員に扮したメンバーたちがお店に来た人の心とお腹を満たしていくストーリーとなっている。また、CANDY TUNEが登場する新TVCM『ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ』篇の焼肉ビビンバを混ぜる動きを振付に取り入れた“まぜまぜダンス”も見どころだ。

なお本楽曲が収録される3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』には、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、アニメ『魔入りました！入間くん』（NHK Eテレ）第4シリーズのエンディングテーマ「すーぱー優勝ちゅーーん！」が収録されるほか、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には「いえなかったことば～ありがとう～」も収録される。今後もリリースイベントの開催が予定されており、詳細はオフィシャルサイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）