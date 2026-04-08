＜ランチ会のお店＞ファストフードでもいいかな？理由はお金がないから…価値観が分かれる本音
ママ友とのランチ会は、意外と気をつかう場面ではないでしょうか。お店選びひとつで、その人の価値観や距離感が浮き彫りになることもあります。そんななか、注目を集めたのが次の投稿です。
『ランチ会にファストフード店を希望したらダメかな？ ファストフードならば1,000円でお釣りくるよね？』
ファストフード店は気軽で安いというメリットがある一方で、ママの特別なご褒美とはいかないのかもしれません。「ランチ会」という言葉からイメージするものは人それぞれ。コメント欄では、賛否がわかれました。
まずあったのは、相手との関係性次第という声です。話が盛り上がるのなら、何を食べるかは関係ないのでしょう。
『ラフなランチ会なら、別に気にしない』
『仲良しグループならオッケー』
幼稚園や学校の役員活動など、打ち合わせ目的での利用なら問題ないという意見もありました。
『役員の打ち合わせで、園の前のファストフードはよく使っていた』
仲のいいグループならむしろ楽しい、ウェルカムという声もあります。
『私はファストフードでいいよ。食べるものにお金をかけたくないから、ランチコース3,000円のお店に連れて行かれる方がツライ』
気を張らずにすごせる関係なら、場所は二の次。肩の力を抜ける相手こそ、長く付き合えるママ友なのかもしれません。
ただし、提案の仕方には注意が必要という意見もありました。店そのものより「言い方」に敏感なママもいるのでしょう。
『安く済ませたいとは言わず、「期間限定バーガー食べたい」みたいな言い方がいいのでは？』
気軽さを取るか、特別感を取るか。正解は相手との関係性次第です。だからこそ、お店選びには「何を食べるか」以上に「誰と過ごすか」への配慮が求められるのかもしれません。
ランチ会は「ママのご褒美」と考える人たちも
一方で、ファストフード店に否定的な声も少なくありません。子どもが園や学校に行っている間に行われるランチ会。大人だけの空間を楽しみたいとのコメントです。
『大人だけなら、子どもがいると入りにくいお店に行きたい。オシャレなカフェや少しお高めの店とか』
『安くても少しいいもの食べたい』
普段、家で食事を作る機会が多いからこそ、外食には少し特別感のあるところを求めるのでしょう。
また、ランチ会の目的は「お喋り」だという意見も目立ちました。
『ママ友ランチならお喋り目的だよね？ じっくり腰を据えて話しにくい』
『少し話してサクッと帰るような感じならいいけれど、ファストフードで長居するのは気まずい』
店内の騒がしさを理由に挙げるママもいます。
『ざわざわして落ち着かない。ランチならゆったりと過ごしたい』
子ども抜きで集まる貴重な時間だからこそ、子連れ向けの店を避けたいという本音もありました。せっかくの子連れではない外食の機会なのに、もったいないと考えるかもしれません。
ランチ会の決め方によっても店選びは変わる？
『空いている日を擦り合わせて、約束して集まるならファストフード店はイヤかな。待ち時間に軽く食べるならアリ』
幼稚園の近くのお店だったら、送りの後やお迎えの前に簡単に済ませる場合は使いやすいのかもしれません。子連れでも入りやすいですよね。
『子連れでそのまま遊ばせる予定ならファストフード店は便利』
『1時間以内のサクッとランチ会ならアリ。1時間以上滞在するランチ会ならナシかな』
結局は、相手やメンバーを見極めることが重要だと感じているママが少なくないようです。ランチ会は内容よりも「場の温度感」を大切にしている人もいました。食べる相手との時間、目的、顔ぶれが合っていれば選択肢は広がりますね。
ママ友ランチを楽しくする秘訣
ママ友ランチ会に正解はありません。大切なのは、値段や店の格よりも、その場にいるママたちが心地よくすごせるかどうかでしょう。ファストフード店がラクな関係の証になることもあれば、距離感のズレを生むこともあります。ムリに合わせ過ぎず、自分と相手の感覚を大切にした選択が、長く続く関係につながるのかもしれません。ハンバーガーでも三段ケーキでも、笑って帰れたら大成功。ランチ会は胃袋より人間関係を満たす時間なのですから。