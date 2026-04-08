「ベイマックス／アップルケーキ」（4個入 880円／8個入 1760円）　※価格は税込み

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　「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月21日（火）から、ディズニー映画『ベイマックス』をイメージした「ベイマックス／アップルケーキ」を、JR東京駅店やHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事などで順次発売する。

【写真】日常使いできる新作グッズも！　エコバッグなど全4種類

■新作グッズは全4種類

　今回パッケージデザインを一新して再び発売される「ベイマックス／アップルケーキ」は、ベイマックスの赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムとミルククリームを、柔らかなふかふかスポンジで優しく包み込んだスイーツ。

　スポンジケーキの模様はハートをぎゅっと抱きしめるベイマックスなど全6種類を展開。加えて、真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスには、ぷっくり立体的なフォルムがかわいいオリジナルシールが付属されている。

　また、ベイマックスが描かれた新作オリジナルグッズも用意され、表裏で異なるデザインがポイントの「エコバッグ」をはじめ、日常使いできる「バスタオル」や「ステンレスタンブラー」、「クリアポーチ」の全4種類がそろう。

　なお、本商品は4月23日（木）より京王百貨店 新宿店で開催されるポップアップストアにも展開されるほか、4月27日（月）からは通常販売を開始予定。さらに、先行販売店舗のJR東京駅店とHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事では、クリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンも実施する。