「東京ばな奈」×『ベイマックス』スイーツが再び！ エコバッグやタンブラーなど新作グッズも展開へ
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月21日（火）から、ディズニー映画『ベイマックス』をイメージした「ベイマックス／アップルケーキ」を、JR東京駅店やHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事などで順次発売する。
【写真】日常使いできる新作グッズも！ エコバッグなど全4種類
■新作グッズは全4種類
今回パッケージデザインを一新して再び発売される「ベイマックス／アップルケーキ」は、ベイマックスの赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムとミルククリームを、柔らかなふかふかスポンジで優しく包み込んだスイーツ。
スポンジケーキの模様はハートをぎゅっと抱きしめるベイマックスなど全6種類を展開。加えて、真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスには、ぷっくり立体的なフォルムがかわいいオリジナルシールが付属されている。
また、ベイマックスが描かれた新作オリジナルグッズも用意され、表裏で異なるデザインがポイントの「エコバッグ」をはじめ、日常使いできる「バスタオル」や「ステンレスタンブラー」、「クリアポーチ」の全4種類がそろう。
なお、本商品は4月23日（木）より京王百貨店 新宿店で開催されるポップアップストアにも展開されるほか、4月27日（月）からは通常販売を開始予定。さらに、先行販売店舗のJR東京駅店とHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事では、クリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンも実施する。
【写真】日常使いできる新作グッズも！ エコバッグなど全4種類
■新作グッズは全4種類
今回パッケージデザインを一新して再び発売される「ベイマックス／アップルケーキ」は、ベイマックスの赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムとミルククリームを、柔らかなふかふかスポンジで優しく包み込んだスイーツ。
また、ベイマックスが描かれた新作オリジナルグッズも用意され、表裏で異なるデザインがポイントの「エコバッグ」をはじめ、日常使いできる「バスタオル」や「ステンレスタンブラー」、「クリアポーチ」の全4種類がそろう。
なお、本商品は4月23日（木）より京王百貨店 新宿店で開催されるポップアップストアにも展開されるほか、4月27日（月）からは通常販売を開始予定。さらに、先行販売店舗のJR東京駅店とHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事では、クリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンも実施する。