パーオン＆リカバリー女王の“細かすぎる”シャフトのこだわり 1Wはチップカット違いを使い分け「同じモデルを10本くらい持っています」

パーオン＆リカバリー女王の“細かすぎる”シャフトのこだわり 1Wはチップカット違いを使い分け「同じモデルを10本くらい持っています」