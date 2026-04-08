「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）

ブルージェイズが２年ぶりとなる悪夢の６連敗を喫した。「５番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手は七回の第３打席で山本由伸投手から二塁打を放って好機を作ったが、無死満塁でまさかの無得点。シュナイダー監督も退場処分を受け、暗いトンネルに入り込んでしまった。

序盤から山本を攻略できず、エースのガーズマンが大谷にタイムリーを浴びるなど２点を先行されて迎えた五回、事件は起こった。無死一塁からガーズマンがフリーランドに投じた初球でボーク判定。ベンチから出てきた指揮官は球審に退場を宣告されると、帽子をたたきつけて激高。至近距離で顔を真っ赤にしながら球審をまくし立て、スタンドは異様な雰囲気に包まれた。

このピンチをきっかけに３点目を失ってしまったガーズマン。打線は六回にスプリンガーの適時二塁打で１点を返し、七回には岡本がＡＢＳチャレンジを成功させて見逃し三振から右中間二塁打を放つなど無死満塁の好機を作った。

山本をマウンドから引きずりおろしたが、ベシアに抑え込まれて痛恨の無得点。九回には２死から内野安打とミスでピンチを広げ、大谷を申告敬遠した直後にタッカーにダメ押し適時打を浴びた。

九回の好機も生かせず、ベンチではゲレーロらが呆然とグラウンドを見つめた。本拠地は大きなタメ息に包まれ、これで６連敗の借金３となってしまった。