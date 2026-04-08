「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）

ドジャースは投打ががっちりとかみ合い快勝で破竹の５連勝。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が三回の第２打席で決勝のタイムリーを放つなど、３打数１安打１打点、２四球。昨季から続く連続試合出塁記録を４２へ伸ばし、２００９年にイチローが作った日本勢最長記録まであと１試合に迫った。

初回先頭の第１打席でストレートの四球を選び、４２試合連続出塁を達成した大谷。三回の第２打席で敵地のファンを静まりかえらせた。

２球目の低めをしっかり捉えると打球は弾丸ライナーで右翼フェンスを直撃した。角度２２度ともう少し高く出れば間違いなくスタンドインしていた打球。あまりにも強烈すぎてシングルヒットになってしまう珍事もあったが、チームにとって価値ある先制タイムリー。さらにスミスの併殺崩れ間に追加点を奪い、山本を援護した。

山本は立ち上がりから安定感抜群の投球。二回にタッカーの摂取から無死二塁のピンチを招いたが、岡本ら後続をしっかりと打ち取った。五回まで打者１２人連続アウトの離れ業を見せた右腕。今季最長となった七回のマウンドに上がったが、岡本に二塁打、クレメントに三塁バント内野安打を許し、無死一、三塁のピンチを招いて降板。それでもベシアが満塁とピンチを広げながらも無失点で抑え、２勝目をマークした。

九回には大谷の敬遠四球などから好機を広げてタッカーがダメ押しの右前適時打。試合後、グラウンドインタビューで「ブルージェイズに連勝できたのがうれしい。明日も頑張りたい」と語り、眼前で大谷が敬遠されたことには「気にせず、自分の調子がよくなかったので、しっかりボールを見て」と振り返っていた。山本には「とにかくコントロールもよく、常にゲームを支配する素晴らしい投球だった」とたたえていた。

フリーランドも３安打をマークするなど、チームとして好材料ばかりが集まり、破竹の５連勝。ビジターでは５戦全勝だ。第３戦は大谷が今季２度目の投打同時出場予定。第３打席で送球した捕手の右手が左腕に当たって絶叫するヒヤリのシーンもあったが、大きな問題はない模様。イチローに並ぶ日本勢最多４３試合連続出塁の偉業もかかるなか、昨年のワールドシリーズ第７戦以来となるロジャースセンターのマウンドに上がる。