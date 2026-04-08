元フジテレビのフリーキャスター永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。父のサッカー元日本代表永島昭浩氏の行動に仰天させられたエピソードを明かした。

永島は「最強2世の親子参観」のパートに出演。「ウチの親ちょっとヤバいかもと思ったこと」というトークテーマで、「中学生の頃なんですけど、初めてお付き合いした人と初めてデートに行くっていう時があって」と振り返った。

デートについては「中学生なのでランチをしてカフェでちょっとお茶して帰るみたいなものなんですけど」としつつ、「お茶も楽しんで帰ろうと思ってお店を出たら、外に父が立ってて」と店外で昭浩氏と遭遇したことに苦笑した。

また「え！？って驚いたら、『おお！奇遇だね！ロイヤルミルクティー？』って聞いてきて。ロイヤルミルクティー飲んでたんですよ。飲んでたものも全部見てて。めちゃくちゃ怖いってなって」とデートの一部始終を見られていたことに恐怖。スタジオから「うそ！？」「うわあ怖すぎる」と悲鳴が上がると、明石家さんまは「永島もアホやな。気持ちは分からんでもないけどな」と苦笑交じりに同情した。

永島は父の行動について「心配で尾行してたらしいんです。見てて、鉢合わせちゃって。飲んでたもの言っちゃったみたいな」とあきれながら笑っていた。