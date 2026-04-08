松本明子、イケメン長男顔出しの2ショット公開「旦那さん似？」「知的な雰囲気」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの松本明子が4月6日、自身のInstagramを更新。夫で俳優・本宮泰風との間に生まれた23歳の長男・平井龍聖さんとの2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】60歳ベテランタレント「旦那さん似？」イケメン長男を顔出し公開
松本は「日本テレビ『春爛漫！さんま御殿スペシャル』4／7（火）19時〜3時間スペシャルに、息子と出演します」と報告。番組セット内で、司会の明石家さんまが持つさんまの顔があしらわれたスティックを龍聖さんが持ち、爽やかな笑顔で寄り添う2ショットを公開している。
この投稿には「イケメンで爽やかな青年ですね」「知的な雰囲気でてる」「龍聖さん大好きです」「優しそうな息子さんですね」「旦那さん似？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60歳ベテランタレント「旦那さん似？」イケメン長男を顔出し公開
◆松本明子、長男との番組共演＆2ショット公開
松本は「日本テレビ『春爛漫！さんま御殿スペシャル』4／7（火）19時〜3時間スペシャルに、息子と出演します」と報告。番組セット内で、司会の明石家さんまが持つさんまの顔があしらわれたスティックを龍聖さんが持ち、爽やかな笑顔で寄り添う2ショットを公開している。
◆松本明子、長男との2ショットに反響
この投稿には「イケメンで爽やかな青年ですね」「知的な雰囲気でてる」「龍聖さん大好きです」「優しそうな息子さんですね」「旦那さん似？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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