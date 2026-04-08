生見愛瑠、ぴったりノースリーブ姿で美スタイル披露「大人の魅力が溢れてる」「上品で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】女優でモデルの生見愛瑠が4月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「スタイルが良すぎる」ぴったりノースリ姿
生見は「映画『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶2日目の日っ ありがとうございました」とコメントし、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国でのイベントを終えたことを報告。ハイネックのグレーのノースリーブトップスに、ボリュームのある黒のバルーンスカートを合わせた上品な姿を披露した。ぴったりとしたノースリーブトップスが美しい腕のラインを引き立て、スタイルの良さが際立つ装いとなっている。
「ルーピーから..はーとはーと。嬉」と続け、韓国アニメ「ポンポン ポロロ」の人気キャラクターであるルーピーの着ぐるみ姿も公開している。
この投稿には「上品で可愛い」「スタイルが良すぎる」「綺麗」「まるでお姫様みたい」「大人の魅力が溢れてる」「透明感があって本当に美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人モデル「スタイルが良すぎる」ぴったりノースリ姿
◆生見愛瑠、ノースリーブ衣装で美スタイル輝く
生見は「映画『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶2日目の日っ ありがとうございました」とコメントし、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国でのイベントを終えたことを報告。ハイネックのグレーのノースリーブトップスに、ボリュームのある黒のバルーンスカートを合わせた上品な姿を披露した。ぴったりとしたノースリーブトップスが美しい腕のラインを引き立て、スタイルの良さが際立つ装いとなっている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿には「上品で可愛い」「スタイルが良すぎる」「綺麗」「まるでお姫様みたい」「大人の魅力が溢れてる」「透明感があって本当に美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】