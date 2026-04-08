腰痛になるきっかけは人それぞれ！腰痛になるさ様々な落とし穴とは？【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

腰痛になるきっかけは人それぞれ！腰痛になるさ様々な落とし穴とは

腰痛になるさまざまな落とし穴を知ろう

●腰痛になるきっかけはそれぞれ

いわゆる腰痛の種は色々なところに存在します。自律神経の乱れからくる腰の痛みの場合は、体のリズムを崩す働き方やストレスが大きな要因です。例えば、無理して仕事をして夜更かしをしてしまう。お客さんからのクレームに一人で対応する。自信をなくす言葉を投げかけられる。そういったことの積み重ねが自身の持つ許容量を超えると、腰痛という危険信号が発信されます。

ちなみに、体の不具合からなる腰痛のきっかけは、大きく分けてつ存在します。同じ体勢でずっと作業をしたり、無理な動きを繰り返すことによる腰椎の変形などからなる腰痛。もうひとつは、重い物を持ち上げた際にぎっくり腰になるのは筋肉の捻挫として一般的です。

また、デスクワークや運転など座り作業を繰り返すことで腰椎の変形や血行不良が生じ、腰痛を誘発します。他にも、腰が冷えてしまったり肥満なども×。たとえ若いうちは無理できたとしても、体にストレスをかけるのは控えましょう。そして自律神経が乱れたときに体にプレッシャーを与えると、普段何もない箇所に痛みが生まれることもあります。ただ、腰をいたわりすぎて全く運動しないのも絶対にＮＧ。適度に運動することで血流が良くなり、自律神経の働きも大きく変化します。

意外に多い腰痛の落とし穴

どんなに体や心を鍛えても腰痛の落とし穴はそこら中に存在します。あまり気にし過ぎるのも考えものですが、腰痛に備えずノーガードだと落とし穴に落ちますよ。腰痛を感じることが多い人は、そのきっかけが【自律神経の乱れ】か【体の不具合】によるものか、どちらが多かったのか過去の傾向を自分で理解しつつ、同じ落とし穴にはまらないように注意しましょう。

【出典】『原因不明の腰痛は自律神経が9割』

著：小林弘幸/順天堂大学医学部教授 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業、同大学院医学研究科を修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、現職。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートや文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導に携わる。『医者が考案した「長生きみそ汁」』（アスコム）、『死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい』（幻冬舎）など、著書も多数。