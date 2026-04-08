日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月3日（金）の放送は、番組新メンバーの松尾桜のことを郄橋と山下が深堀りしていきました。

（左から）山下葉留花、松尾桜、郄橋未来虹

郄橋：新年度を迎えて、新たな環境で生活しているリスナーさんも多いのではないでしょうか。そんななか、この番組にも1つ環境変化があります。それは、新メンバーの加入です！山下：わー！ 待ち遠しい！ その新メンバーは、この番組にどんな新しい風を吹かせてくれるのでしょうか？ もうニヤニヤしていますね〜。郄橋：この自己紹介をもって解禁になりますから。山下：だから、私が「この方です！」って言わなければ登場しないってことなんですよ〜。高橋：そう、あなたが振らなければ出ません。山下：どうする？ どうする〜（笑）？郄橋：早く振りなさいよ！ みんな待ってるから（笑）。山下：では、自己紹介をよろしくお願いします！松尾：5期生の圧倒的お姉様担当、日向坂46の松尾桜です！ お願いします！山下・郄橋：わぁ〜!!

パーソナリティの松尾桜

郄橋：5期生のお姉様担当ということで、さくちゃんが加入しました。3人：お願いします！山下：やったね〜！郄橋：うれしいね〜！ これから4人体制でやっていきますよ！松尾：ありがとうございます！ もう緊張が止まらなくて、昨日もうまく笑えなくて……（笑）。郄橋・山下：ハハハ（笑）！郄橋：昨日って、ずっと笑顔でいるような仕事だったけど大丈夫だった？松尾：はい。しかも、昨日の朝食はゆで卵とかで我慢していたんですよ。郄橋・山下：え!?松尾：けど、もう緊張でおかしくなっちゃって……昨日の深夜にローソンさんの商品を爆食しました（笑）。山下：良かった！郄橋：さすがにゆで卵だけじゃ（笑）。そんなに緊張していたのか〜。松尾：今も……はい。山下：初々しいですわね〜！ 成長を見守っていきたいと思います！郄橋：5期生のお姉様担当なんですか？松尾：そうなんですよ。「好きになるクレッシェンド」っていう結構キャッチーなかわいい楽曲があるんですけど、レッスンとかでは、私だけ「お姉さんが出すぎている」っていう指摘を結構されるんですよ。郄橋・山下：へぇー！松尾：なので、もうお姉さんじゃなくて“お姉様”でいこうかなって。郄橋：レッスンでは、どういうお姉さんムーブしていたの？松尾：私はもう、ありのままの「好きクレ」を踊っていたんですけど……。郄橋：そのつもりはなかったってこと？松尾：ないです。郄橋：へえ！山下：じゃあ、もう素がお姉様だ！松尾：はい（笑）。山下：きょうだい構成でいうと？郄橋：でも妹だよね？松尾：はい、妹です（笑）。郄橋：普段は妹だけど、5期生のなかではお姉さんの一面もあるんだね。松尾：そうなんです。



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＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55