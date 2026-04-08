ドル円158.30円台、米イラン停戦合意でドル全面安 イスラエルは約束守るのか？



米国とイランが「2週間」の停戦で合意した、金曜日にパキスタン首都で交渉担当者が対面で協議する予定だ。



戦争終結期待が広がり、NY原油先物は一時91ドル台まで暴落した。ドル全面安でドル円は早朝高値159.70円台から一時158.30円台まで1円以上も下げた。豪ドルは対ドルで1.4%も上昇。ユーロドルは1.17大台手前まで上昇した。原油急落受けインフレ加速懸念が後退、米国の年内利下げ再開期待もドル売りを後押ししている。



ダウ先物は900ドル超高、ナスダックは2.9%も上昇している。アジア株は全面高、日経平均は1カ月ぶりに5万6000円台に乗せた。



ただ、イランは米国を信用しておらず「完全な不信感」を持って交渉に挑むという、交渉は戦争終結を意味するものではないと釘を刺した。我々の指は引き金にかかったままだ、敵が少しでも過ちを犯したら全力で対処すると米国を牽制。



ホルムズ海峡の管理や核開発計画、制裁解除などを巡り協議は難航する可能性がある。また、イスラエルが攻撃停止の約束を守るかが懸念される。



イスラエルは交渉期間中イランへの攻撃を停止することに渋々合意したという。ネタニヤフ首相は依然としてイランでの目標を達成させたいため、イスラエルが独自で動くリスクは消えていない。交渉期間中に攻撃再開すればイラン側の報復は必至だ。WSJによると米イラン停戦合意後もイスラエルはイランへの空爆を続けているという。

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