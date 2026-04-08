通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.05 7.51 6.14 8.43
1MO 8.81 6.76 7.33 7.77
3MO 9.07 6.53 7.74 7.76
6MO 9.26 6.61 8.14 7.89
9MO 9.32 6.72 8.35 7.98
1YR 9.34 6.86 8.49 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.50 11.22 8.22
1MO 8.31 10.48 7.76
3MO 8.72 10.09 7.71
6MO 9.08 10.09 7.88
9MO 9.21 10.07 7.99
1YR 9.31 10.04 8.10
東京時間10:42現在 参考値
ドル円の短期ボラは比較的落ち着いた状況が続く。
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6MO 9.26 6.61 8.14 7.89
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:42現在 参考値
ドル円の短期ボラは比較的落ち着いた状況が続く。