元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、長男の小学校入学式を報告した。

８日にインスタグラムで「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます！！」と書き出し、「我が家も先日長男の入学式でした お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」と新たな門出を迎えたことを明かした。

「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しした。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と一安心。

「これから小学校という新しいステージで沢山の経験をして、どんどん大きくなるんだろうなって嬉しい気持ちとちょっとだけ寂しい気持ちになりました。みんな同じかな」と心境を記し、「家族はずっと味方だし長男がやりたいこと全力で応援していきます！！ お友達沢山作って元気に楽しく過ごしてくださいね 毎日持ち物や名前書きに追われてて忘れ物がないように必死で余裕のないママより。笑」と添えた。

矢口は和服で記念撮影。フォロワーは「小学校入学式おめでとうございます」「あと数年でやぐっちゃんの身長抜かしそう笑」「美人のママで羨ましい」「元モー娘レジェンド良いお母さんしてるー」「これからの成長が楽しみですね」と祝福の声を寄せた。

矢口は１９９８年５月「モーニング娘。」に第２期メンバーとして加入し、０５年に脱退。私生活では２０１８年３月に元モデルの男性と４年間の交際を経て再婚。１９年８月に長男、２１年１０月に次男出産を発表した。