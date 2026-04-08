◆米マイナー２Ａ ノックスビル―ロケットシティ（７日、米テネシー州ノックスビル＝コブナントヘルスパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が７日（日本時間８日）、傘下２Ａノックスビルの一員としてロケットシティ戦に「２番・右翼」で先発出場。貫禄の５打数３安打３得点で打率４割６分２厘とし、８回の守備から退いた。

鈴木のリハビリ出場は４試合目。この日までの３試合では８打数３安打の打率３割７分５厘、１打点となっていた。ここまでは１安打ずつだったが、この日は初回に左翼への二塁打を放つと、２回にも左前打で初の複数安打。３回先頭でもセンターへの二塁打で複数長打をマークした。

カブスのカウンセル監督によると、鈴木は１０日（同１１日）の本拠地・パイレーツ戦からメジャー復帰となる見込み。「誠也がシーズン開幕に向けて準備できているか。打席数と安心感という２点が重要だ。とにかく彼が攻撃面で万全の状態で臨めるようにすることが肝心だ」としていたが、準備万端のようだ。

鈴木は３月１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で初回に二盗を試みた際にヘッドスライディングを敢行。このプレーで右膝を負傷して途中交代となった。カブス合流後の検査で右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断され、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えていた。