アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃の影響で、原油先物価格が急騰し、日本ではエネルギー不足への懸念が強まっている。まもなくやって来る猛暑を前に、全国的な原発再稼働の議論が再燃する可能性も大いにあり得る。すでに政府は第7次エネルギー基本計画に向けて、再生可能エネルギーと原発を「脱炭素電源」と取り扱い、最大限活用する方針を示しているのだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

【写真】「私たちが作ったプラントがとんでもないことをしてしまった…」廃炉に向けて作業が進む「福島第一原発」の様子

実は原発で働いています

計画によると、2040年には原発を2割、再生可能エネルギーを4〜5割とするとしているため、原発は無視できる存在ではなくなっている。その一方で、2011年の東日本大震災以降、原発は触れてはいけないタブーのような扱いになった。今でも反原発の運動は行われているし、原発推進派と反対派の争いは続いている。

玄海原子力発電所の様子

そんな状況下、原発のお膝元はどのような状況になっているのか。筆者は九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）から約20kmの佐賀県唐津市の中心部在住だが、当然ながら唐津市内にも多くの原発関係者がやってくる。時折、彼らと遭遇すると、何ともいえぬ微妙な空気を感じることがある。

飲み屋に一人で入ってきた見慣れぬ男性が、カウンターに着席し、静かに飲み始める。我々は仲間と飲んでいるのだが、場が緩むと、いつしかその人とも話すこととなる。和やかな会話の流れで、「出張ですか？」と聞くと「えぇ、まぁ、そんなもんです……」と、急に歯切れが悪くなる。しかし、酒も進み、一層関係性が深まると、「実は玄海原発で働いていましてね」と告白されるのだ。

原発作業員は、全国各地からやってくる。特に、原発が定期検査に入ると、相当数の人員が必要になるため、数多くの期間限定の派遣社員や、電力会社の協力会社の社員らが動員されることになる。また、原子炉メーカー等の安全点検のプロも各地の原発を訪れる。その時期、唐津市内ではホテルを予約することが困難になる。何しろ電力会社が部屋を押さえているからだ。

唐津でも抗議デモが

唐津のような小さな街にいると、「地元っぽくない人」というのは雰囲気で分かるものである。これまで、数名の原発作業員（期間限定・技術者両方）と喋ってきたが、彼らの中には自分の仕事が何なのかを言わないようにしている、という人も少なくない。そしてたいてい、「東日本大震災までは原発作業員であることを特に隠すことはなかったが、あれ以降は言いづらい雰囲気になっている」と続けるのだ。

一時期、唐津でも原発反対派による抗議デモが定期的に行われていた。反対派は原発の危険性を訴え、電力会社や国の政策を批判する。原発に対して批判的な人と飲み屋で居合わせた場合、どんなに罵倒されるか分からない、だから自分は身元を明かさないようにしているのだ、と言う。私に原発作業員であることを明かした人々は、私が原発に対して批判的ではないことを見抜いて身元を明かしていたのだろう。

2021年2月、福島原発事故から10年の節目を迎える1ヶ月前に東京電力が取材陣を招き、現状を伝えるメディアツアーが開催され、そこに私も参加した。その様子は「現代ビジネス」に寄稿したのだが、東電の広報担当者の以下の発言を改めて紹介する。

地元の人は原発をどう見るのか

「近隣の方々が一時帰宅した時が一番辛かったです。私たちが作ったプラントがこの方々にとんでもない影響を与えてしまった。辛かったですが、自分たちでなんとかしなくてはいけない、と考えました。今でも地元の方から『東電のこの制服を見るのはイヤだ』と言われることがあります。しかし、長い時間をかけて皆さんと接するしかありません」

廃炉に携わる作業員と福島の地元住民との間にできた緊張関係が、全国各地の原発がある地域でも発生している。もちろん、電力会社側は、東日本大震災の津波が想定外に高かったこと、また、冷却装置が動かないというダブルの想定外が発生したからあの未曽有の事故になったとは認識している。そして、事故以来さらに安全に対して細心の注意を払っている。しかし、メディアも市民も今なお、原発には厳しい目を向ける現実がある。

玄海町には「玄海エネルギーパーク」という施設がある。ここは、簡単に言えば原発をPRする施設である。中に入ると基本的に「電力は火力・水力・原子力・その他を駆使して安定供給する必要がある」ことを各種展示や動画で説明される。原発のエネルギー効率の高さやクリーンさもアピールされるが、反対派からはこれらが欺瞞・詭弁であり、プロパガンダである、といった扱いをされる。

では、肝心の地元民は原発をどう考えているのか。あくまで私の感覚だが、反対派も当然いるが、多くは中立であるという印象だ。知人が原発で働いていることもあるし、作業員が街にお金を落としてくれることもまた事実だからだろう。

さらに、「原子力立地給付金」というものもあり、これは原発が立地する地元住民に年1回配られるお金である。玄海原発の場合、2025年は原発が立地する玄海町では1世帯あたり約8420円、唐津市（の一部）は4210円だった。いわば「納得料」のような形のお金だ。

原発があるからや

佐賀県の地図を見てみると、広大な唐津市の中に玄海町だけがポツンと飛び地のようになっている様が分かる。これはなぜかといえば、2005・2006年「平成の大合併」の際、玄海町が唐津市への編入をしなかったためだ。というのも、玄海町は原発の固定資産税や電源立地地域対策交付金により、経済的自立ができるのだ。唐津の人と一緒に車で玄海町に入ると「こちらは役場も含めて立派やろ？ 原発があるからや」と言われる。

原発がある地の住民は、様々な思惑が錯綜する中にその身を置いている。彼らの原発に対する思いはそう単純ではない。反対してみたり、中立の態度をとってみたりと、話す相手、場所によって態度を変えたりもする。そして、メディアの紋切り型の原発批判には「そんなに単純な二元論じゃないんだけどな」と内心では思っている。

夏の節電もあり得るため、これから原発について議論が始まるかもしれないが、地元の状況を一部紹介させていただいた。

デイリー新潮編集部