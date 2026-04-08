JRAは8日、石神深一（43＝美浦・フリー）から騎手免許の取り消し申請があり、30日付で騎手免許を取り消すと発表した。

引退後は柄崎将寿厩舎で調教助手になる予定。

石神深は01年3月に美浦・成宮明光厩舎所属でデビューし、JRA通算4096戦218勝（うち障害1390戦148勝、8日現在）、障害で活躍したオジュウチョウサンの主戦を務めるなど障害G1・11勝を含む障害重賞26勝をマークしている。4日に中山の障害未勝利で4番人気ミレニアムヒロインを勝利に導き、今年3勝目（32戦）を挙げた。

長男・深道（ふかみち、20＝美浦・和田正）が24年3月に騎手デビューし、次男・龍貴（りゅうき、17）さんは7日にJRA競馬学校騎手課程に入学した。

中山グランドジャンプが組まれている18日に中山で最終レース終了後、16時45分ごろからウイナーズサークルで引退式が行われ、その模様はYouTube「JRA公式チャンネル」でライブ配信する他、グリーンチャンネル、BSイレブンで放送される。

また、11日（土）から19日（日）の競馬開催日に中山競馬場地下1階センターコートにてパネル展示「石神深一騎手 メモリアル展示」が開催される。

◇石神 深一（いしがみ・しんいち）1982年（昭57）6月3日生まれ、茨城県出身の43歳。父・富士雄さんは元ＪＲＡ騎手（92年引退）。01年3月デビュー。同期に大庭和弥（現・調教助手）、川島信二（現・調教助手）、小坂忠士、難波剛健、平沢健治（現・調教助手）、蓑島靖典らがいて元騎手の柄崎師も同期。同31日の中山3Ｒライデンノハナで初勝利。07年から障害騎乗を増やし、13年新潟ジャンプＳ（アサティスボーイ）で重賞初制覇。ＪＲＡ通算4096戦218勝、うち障害1390戦140勝、重賞は全て障害で26勝（8日現在）。1メートル59、46キロ。