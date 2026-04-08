【「ニセ教養お姉さん」「グレーゾーンの魔法少女」】 4月8日発売 価格：各935円

ニセ教養お姉さん

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星海社は、星海社COMICSより、銀河セレモニー☆☆☆氏の作品「ニセ教養お姉さん」と「グレーゾーンの魔法少女」それぞれの1巻を4月8日に発売した。価格は各935円。

「ニセ教養お姉さん」1巻

【内容紹介】

「教養の時代？ いえいえ、これからはニセ教養の時代でありまする！」

邦キチ（『邦画プレゼン女子高生 邦キチ！ 映子さん』）絶賛!!

Ｘで「美術館」回が万バズ！

美術館、映画館、水族館、冠婚葬祭……雰囲気だけのお姉さんと一緒に、エンジョイ☆ニセ教養!!

「グレーゾーンの魔法少女」1巻

【内容紹介】

「灰色の笑いが止まらない! あ、帯文の謝礼はAmaz●nポイントで下さ~い」

--大川ぶくぶ(『ポプテピピック』)絶賛!!

ギリギリ(グレーゾーン)を突っ走る!!

Xで累計100万いいね超の大人気☆シン・魔法少女コメディ、ついに書籍化!!