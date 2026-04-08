5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の撮影の裏側に迫る特別映像が公開された。

参考：「スター・ウォーズのテーマ」が鳴り響く 『マンダロリアン・アンド・グローグー』新予告

本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に帰ってくる。

キャスリーン・ケネディに代わり、ルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を務める。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

舞台は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』の後。帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた。その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せないひとりぼっちの幼い孤児だったグローグー。そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアン／ディン・ジャリンだった。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難。新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で、2人は親子のような絆を育んでいく。

公開された特別映像では、子供の頃から『スター・ウォーズ』の大ファンと公言するのファヴロー監督が、「初めて『スター・ウォーズ』を観た時の感動を伝えたかった」と告白。監督は『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』を10歳の時に映画館で鑑賞し、『スター・ウォーズ』によって人生が大きく変わったファンの一人であり、『スター・ウォーズ』の生みの親であるジョージ・ルーカスへのリスペクトを最大限込めて本作を制作した。

映像にはリアリティにこだわった精巧で巨大なセットの裏側が映し出され、まさにルーカス流のリアルな撮影手法を踏襲している。ファヴロー監督は「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行ってる。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と語り、老若男女問わず今の時代における『スター・ウォーズ』体験を届けるための妥協は一切ない。

さらに、グローグーがパスカルに頭をなでられ、嬉しそうに耳をパタパタと振り動かす姿や、問いかけに元気よく返事をする姿などが映し出され、主人公を演じる2人の親子のような尊いやり取りを堪能することができる。そんなグローグーとの劇中での関係性についてパスカルは「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」と語り、フォースを使いこなし立派な相棒へと成長することで変化を遂げていくグローグーとマンダロリアン（ペドロ・マスカル）の冒険にも注目だ。

キュートな仕草を見せるグローグーに終始メロメロな様子のシガニー・ウィーバーは、自らが演じるウォード大佐について「私は新共和国軍の士官の役。これは復讐ではない、頼りになる人が必要よ」と明かし、マンダロリアンとグローグー、ウォード大佐の3人の関係性が物語の鍵を握ることを示唆した。

あわせて5点の新場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）