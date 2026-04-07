【B1第30節 見どころ】連敗脱出がかかる島根と富山が激突…SR渋谷はトヨタアリーナでのホーム戦

ホームで連敗脱出を目指す島根【© B.LEAGUE】

4月8日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第30節が開催される。



23勝26敗で西地区8位の島根スサノオマジックは現在4連敗中。ジェームズ・マイケル・マカドゥが負傷離脱するアクシデントもあり、 カミアリーナで白星をつかめずにいる。今節は第28節から続くホーム4連戦の最後となるため、一戦必勝で連敗脱出を目指したい。





島根のホームに乗り込むのは、同地区最下位の富山グラウジーズ。こちらも5試合勝ち星がなく、前節は名古屋ダイヤモンドドルフィンズに完敗を喫した。コンディション不良により欠場が続くトレイ・ケルの復帰が待たれる一方、勝利するためには選手一人ひとりがプラスアルファの働きをする意識でチームに活力を与えたい。両チームは第10節以来の顔合わせ。前回対戦ではアウェーの島根が115－83で快勝を収めた。現在の島根は平均リバウンド数が36.2本と課題を残すため、ニック・ケイとコティ・クラークの奮起が不可欠。バックコート陣では中村太地の出来がカギを握りそうだ。前節の2連戦では、中村の3Pシュート成功率は7分の1と精彩を欠いた。背番号11の長距離砲が勝利をもたらすことができるか。富山はディフェンスの立て直しが最優先。抜群のクイックネスで守備をかき乱す島根の新井翔太に対しては、岡田雄三と藤永佳昭が執拗なマークを仕掛けたい。前回対戦で21得点10リバウンドの活躍を許したケイをどう封じるかは、ダビー・ゴメスヘッドコーチの手腕にも注目だ。

前節で躍動を見せた渡辺（左）と杉浦（右）【© B.LEAGUE】

千葉ポートアリーナでは、アルティーリ千葉と仙台89ERSが対戦。連敗が3に伸びたA千葉はホームで巻き返しを図る一戦だ。前節の仙台は、第2戦で渡辺翔太、杉浦佑成がそろって17得点を挙げる活躍で連敗を阻止。A千葉としても日本人選手の躍動が白星への近道となる。クラブの歴史を知る杉本慶と大崎裕太が存在感を示してチームをけん引したい。



サンロッカーズ渋谷は、来シーズンからのホームコートとなるTOYOTA ARENA TOKYOでの水曜ゲーム。川崎ブレイブサンダースとの今シーズン4度目の対戦に挑む。かつて川崎でプレーした野粼零也と永吉佑也に視線が集まる中、先発出場の可能性もある野粼は泥臭いプレーで勝利に貢献したい。クラブ一筋のフランチャイズプレーヤーとして君臨するベンドラメ礼生vs篠山竜青のマッチアップも大きな見どころだ。



フィジカルを活かした松脇のハードワークにも期待【© B.LEAGUE】

西地区4位の琉球ゴールデンキングスは、5連勝で首位グループを追走。今節は沖縄サントリーアリーナに大阪エヴェッサを迎え撃つ。桶谷大HCと藤田弘輝HCの両指揮官にとって古巣戦でもある一戦は、互いのハードワークがぶつかり合うディフェンシブな戦いに期待。ホームの琉球は松脇圭志、佐土原遼、ジャック・クーリーが持ち前のフィジカルを生かした守備で大阪に立ちはだかりたい。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の第30節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。仙台89ERSの船生誠也は今節で出場を果たせば、500試合出場の節目を迎える。Bリーグ開幕からプレーし、様々なクラブを渡り歩いてきた32歳が記念すべき試合で勝ち星を挙げられるか注目したい。前節で史上2人目の3Pシュート成功1100回に到達した安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）は、今度は1500リバウンド、2000アシストの大台が見えてきた。3P成功数で安藤の先を行く富樫勇樹（千葉ジェッツ）は、前人未到の1300回成功まで残り15本。前節の2連戦で8本を沈め、着々と歩みを進めている。



■B1第30節 試合日程

・茨城ロボッツ vs 群馬クレインサンダーズ（＠アダストリアみとアリーナ）

4月8日（水）19時05分～

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・宇都宮ブレックス vs アルバルク東京（＠ブレックスアリーナ宇都宮）

4月8日（水）19時05分～

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・アルティーリ千葉 vs 仙台89ERS（＠千葉ポートアリーナ）

4月8日（水）19時05分～

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・千葉ジェッツ vs 越谷アルファーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

4月8日（水）19時05分～

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・サンロッカーズ渋谷 vs 川崎ブレイブサンダース（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

4月8日（水）19時05分～

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・横浜ビー・コルセアーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠横浜BUNTAI）

4月8日（水）19時05分～

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・シーホース三河 vs 広島ドラゴンフライズ（＠ウィングアリーナ刈谷）

4月8日（水）19時05分～

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・ファイティングイーグルス名古屋 vs 滋賀レイクス（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）

4月8日（水）19時05分～

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・京都ハンナリーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠にっしんでんきアリーナ京都）

4月8日（水）19時05分～

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・島根スサノオマジック vs 富山グラウジーズ（＠カミアリーナ）

4月8日（水）19時05分～

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・佐賀バルーナーズ vs レバンガ北海道（＠SAGAアリーナ）

4月8日（水）19時05分～

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・長崎ヴェルカ vs 三遠ネオフェニックス（＠ハピネスアリーナ）

4月8日（水）19時05分～

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・琉球ゴールデンキングス vs 大阪エヴェッサ（＠沖縄サントリーアリーナ）

4月8日（水）19時35分～

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