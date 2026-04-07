【B1第30節 見どころ】連敗脱出がかかる島根と富山が激突…SR渋谷はトヨタアリーナでのホーム戦
ホームで連敗脱出を目指す島根【© B.LEAGUE】
4月8日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第30節が開催される。
23勝26敗で西地区8位の島根スサノオマジックは現在4連敗中。ジェームズ・マイケル・マカドゥが負傷離脱するアクシデントもあり、 カミアリーナで白星をつかめずにいる。今節は第28節から続くホーム4連戦の最後となるため、一戦必勝で連敗脱出を目指したい。
両チームは第10節以来の顔合わせ。前回対戦ではアウェーの島根が115－83で快勝を収めた。現在の島根は平均リバウンド数が36.2本と課題を残すため、ニック・ケイとコティ・クラークの奮起が不可欠。バックコート陣では中村太地の出来がカギを握りそうだ。前節の2連戦では、中村の3Pシュート成功率は7分の1と精彩を欠いた。背番号11の長距離砲が勝利をもたらすことができるか。
富山はディフェンスの立て直しが最優先。抜群のクイックネスで守備をかき乱す島根の新井翔太に対しては、岡田雄三と藤永佳昭が執拗なマークを仕掛けたい。前回対戦で21得点10リバウンドの活躍を許したケイをどう封じるかは、ダビー・ゴメスヘッドコーチの手腕にも注目だ。
前節で躍動を見せた渡辺（左）と杉浦（右）【© B.LEAGUE】
千葉ポートアリーナでは、アルティーリ千葉と仙台89ERSが対戦。連敗が3に伸びたA千葉はホームで巻き返しを図る一戦だ。前節の仙台は、第2戦で渡辺翔太、杉浦佑成がそろって17得点を挙げる活躍で連敗を阻止。A千葉としても日本人選手の躍動が白星への近道となる。クラブの歴史を知る杉本慶と大崎裕太が存在感を示してチームをけん引したい。
サンロッカーズ渋谷は、来シーズンからのホームコートとなるTOYOTA ARENA TOKYOでの水曜ゲーム。川崎ブレイブサンダースとの今シーズン4度目の対戦に挑む。かつて川崎でプレーした野粼零也と永吉佑也に視線が集まる中、先発出場の可能性もある野粼は泥臭いプレーで勝利に貢献したい。クラブ一筋のフランチャイズプレーヤーとして君臨するベンドラメ礼生vs篠山竜青のマッチアップも大きな見どころだ。
フィジカルを活かした松脇のハードワークにも期待【© B.LEAGUE】
西地区4位の琉球ゴールデンキングスは、5連勝で首位グループを追走。今節は沖縄サントリーアリーナに大阪エヴェッサを迎え撃つ。桶谷大HCと藤田弘輝HCの両指揮官にとって古巣戦でもある一戦は、互いのハードワークがぶつかり合うディフェンシブな戦いに期待。ホームの琉球は松脇圭志、佐土原遼、ジャック・クーリーが持ち前のフィジカルを生かした守備で大阪に立ちはだかりたい。
文＝小沼克年
構成＝バスケットボールキング編集部
B1リーグ戦の第30節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。仙台89ERSの船生誠也は今節で出場を果たせば、500試合出場の節目を迎える。Bリーグ開幕からプレーし、様々なクラブを渡り歩いてきた32歳が記念すべき試合で勝ち星を挙げられるか注目したい。前節で史上2人目の3Pシュート成功1100回に到達した安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）は、今度は1500リバウンド、2000アシストの大台が見えてきた。3P成功数で安藤の先を行く富樫勇樹（千葉ジェッツ）は、前人未到の1300回成功まで残り15本。前節の2連戦で8本を沈め、着々と歩みを進めている。
■B1第30節 試合日程
・茨城ロボッツ vs 群馬クレインサンダーズ（＠アダストリアみとアリーナ）
4月8日（水）19時05分～
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・宇都宮ブレックス vs アルバルク東京（＠ブレックスアリーナ宇都宮）
4月8日（水）19時05分～
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・アルティーリ千葉 vs 仙台89ERS（＠千葉ポートアリーナ）
4月8日（水）19時05分～
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・千葉ジェッツ vs 越谷アルファーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）
4月8日（水）19時05分～
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・サンロッカーズ渋谷 vs 川崎ブレイブサンダース（＠TOYOTA ARENA TOKYO）
4月8日（水）19時05分～
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・横浜ビー・コルセアーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠横浜BUNTAI）
4月8日（水）19時05分～
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・シーホース三河 vs 広島ドラゴンフライズ（＠ウィングアリーナ刈谷）
4月8日（水）19時05分～
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・ファイティングイーグルス名古屋 vs 滋賀レイクス（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）
4月8日（水）19時05分～
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・京都ハンナリーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠にっしんでんきアリーナ京都）
4月8日（水）19時05分～
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・島根スサノオマジック vs 富山グラウジーズ（＠カミアリーナ）
4月8日（水）19時05分～
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・佐賀バルーナーズ vs レバンガ北海道（＠SAGAアリーナ）
4月8日（水）19時05分～
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・長崎ヴェルカ vs 三遠ネオフェニックス（＠ハピネスアリーナ）
4月8日（水）19時05分～
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・琉球ゴールデンキングス vs 大阪エヴェッサ（＠沖縄サントリーアリーナ）
4月8日（水）19時35分～
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