【アラムコ選手権】

大会期間：2026年4月2日～5日

コース：シャドークリークGC（6765ヤード・パー72）

精緻なマネジメントと総合力が問われるシャドークリークGC。6765ヤード、パー72のセッティングを舞台に4日間にわたって繰り広げられたアラムコ選手権において、山下美夢有（24）が刻んだスコアカードには、頂点を目指すための生々しい軌跡が残されていた。輝かしいスタートダッシュと、その後に待ち受けていた過酷な試練。単独首位発進から最終的に4位へと至ったその結果が、彼女の現在地にどのような意味をもたらしたのか。残された数字から読み解く。鮮烈な幕開けと、頂点に届かなかった現実。アラムコ選手権のスコアカードが物語るのは、ポテンシャルの証明と、勝ち切るための過酷な条件が交錯する4日間の記録である。

初日の躍動と首位の座

第1ラウンド、スコアボードの最上段に名を刻んだ。4つのバーディに加え、最終18番でのイーグル奪取。1ボギーに抑えた「67」という数字は、圧倒的な存在感を示す完璧な立ち上がり。首位タイという結果は、勝利への期待を抱かせるに十分な実力の証明であった。

綻びと見え隠れする脆さ

しかし、その勢いは第2ラウンドで翳りを見せる。前半上がり3ホールでの連続バーディという光を放ちながらも、17番での「+3」（トリプルボギー）が重くのしかかった。「75」とスコアを落とし4位タイへ後退。一つのホールでの致命的な大叩きが、トーナメントの主導権を失わせる要因となる危うさの露呈である。

粘りの第3ラウンドと、届かなかった最終日

第3ラウンドでは「71」と再びアンダーパーをマークし、3位タイへ浮上する執念を見せた。だが、勝負の最終ラウンド、頂点を掴むためのスコアメイクには至らなかった。5つのボギーを叩く苦しい展開。最終18番で意地のバーディを奪うも、「74」でホールアウト。

戦績が浮き彫りにした意味

アラムコ選手権での4位という最終結果。初日に見せた並外れた爆発力と、4日間を通じて上位争いを演じ切った技術力は間違いなく称賛に値する。一方で、4日間アンダーパーを並べられない波の激しさ、特に第2ラウンドの致命的な失点と最終日のボギーの多さは、優勝を逃した明確な要因として厳しく指摘されるべき課題である。

頂点に立つために必要な「破壊力」はすでに手の中にある。しかし、それを4日間持続させ、悪い流れを最小限に食い止める「絶対的な堅実さ」をいかに構築するか。この大会の結果は、さらなる高みへ到達するために越えねばならない、明確な試練の提示であった。