開催：2026.4.8

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 3 - 6 [レッズ]

MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

4回裏、4番 オット・ロペス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 1-0 CIN、5番 エリベルト・エルナンデス 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 2-0 CIN

9回表、4番 サル・スチュワート 6球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 MIA 2-1 CIN、ピッチャー アンソニー・ベンダーがワイルドピッチでレッズ得点 MIA 2-2 CIN

10回表、9番 ネート・ロー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 MIA 2-3 CIN、2番 マシュー・マクレーン 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIA 2-5 CIN、3番 エリー・デラクルス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 MIA 2-6 CIN

10回裏、5番 グレアム・ポーリー 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 3-6 CIN

試合は3対6でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのエミリオ・パガンで、ここまで1勝0敗4S。負け投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで1勝1敗0S。

ここまでマーリンズは6勝5敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位。一方レッズは8勝3敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:08:27 更新