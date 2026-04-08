2026年4月8日（水） MLB ブルージェイズ vs ドジャース 試合結果
開催：2026.4.8
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 1 - 4 [ドジャース]
MLBの試合が8日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとドジャースが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。
3回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 0-1 LAD、3番 ウィル・スミス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 TOR 0-2 LAD
5回表、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 0-3 LAD
6回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-3 LAD
9回表、2番 カイル・タッカー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 1-4 LAD
試合は1対4でドジャースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打、1打点、打率は.286。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、5安打、1失点、6奪三振、防御率は2.50。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.262となっている。
ここまでブルージェイズは4勝7敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方ドジャースは9勝2敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-08 14:06:47 更新