開催：2026.4.8

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 1 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が8日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとドジャースが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

3回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 0-1 LAD、3番 ウィル・スミス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 TOR 0-2 LAD

5回表、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 0-3 LAD

6回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-3 LAD

9回表、2番 カイル・タッカー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 1-4 LAD

試合は1対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打、1打点、打率は.286。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、5安打、1失点、6奪三振、防御率は2.50。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.262となっている。

ここまでブルージェイズは4勝7敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方ドジャースは9勝2敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:47 更新