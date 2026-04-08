韓国を「ゴミの国」と発言も…開幕1カ月足らずで退団の“KBO史上最悪の外国人選手”が米マイナーで今季初ホールド

韓国を「ゴミの国」と表現して韓国プロ野球ファンの怒りを買ったアメリカ人投手が、米マイナーリーグで無失点投球を続けている。

【写真】「バイバイ！ゴミの国」アメリカ人投手の韓国侮辱発言

デトロイト・タイガース傘下AAAのトレド・マッドヘンズに所属するバーチ・スミスは、4月8日（日本時間）に行われたセントポール・セインツ（ミネソタ・ツインズ傘下）戦に登板し、今季初ホールドを記録した。

スミスは1点リードの6回に2番手としてマウンドに上がると、先頭打者を三振に仕留め、後続も三振と三ゴロに打ち取り三者凡退で同回を切り抜けた。1回2奪三振無失点の完璧なピッチングで、7回からはコナー・ピルキントンへマウンドを譲った。

試合はマッドヘンズが1-0で勝利。スミスはこの試合でシーズン初ホールドをマークし、4試合連続無失点を継続した。

「ガラスの男」と言われて激怒

スミスは2022年に埼玉西武ライオンズでプレーし、20試合に登板して1勝1セーブ1ホールドの防御率3.29を記録した。翌2023年には韓国KBOリーグのハンファ・イーグルスに移籍したのだが、韓国プロ野球ファンの間では因縁深い選手として記憶されている。

ハンファ時代のバーチ・スミス（写真提供＝OSEN）

当時、ハンファと総額100万ドル（日本円＝約1億3000万円）で契約し、エース候補として期待を集めたスミス。ただ同年4月1日の開幕戦で先発登板した際に2.2回を投げて肩の痛みを訴え、負傷降板した。その後は復帰することができず、同月中に退団。開幕から1カ月足らずでチームを去った助っ人という不名誉なレッテルを貼られることになった。

また、ハンファ退団時にはSNSで韓国ファンと“舌戦”も。「good bye injury prone man（さよなら、ガラスの男）」とハンファファンからメッセージを受け取ると、これにスミスは「Bye bye！Have fun in your garbage country（バイバイ！ゴミの国で楽しんで）」と、韓国を“ゴミの国”と侮辱したことで物議を醸した。

こうした騒動もあり、現在もスミスは「KBO史上最悪の外国人選手」として韓国プロ野球ファンの間で語り継がれている。

そんなスミスは2024年、マイアミ・マーリンズとボルチモア・オリオールズで50試合（56.1回）に登板して4勝1敗4ホールド、防御率4.95を記録した。昨季はピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んでAAAでプレーしたが、メジャーリーグでは1試合も登板できなかった。

そして、今年はタイガースとマイナー契約を結び、春季キャンプに招待選手として参加。オープン戦では8試合（7.2回）に登板して防御率2.35、9奪三振、WHIP 1.17と安定した成績を残したが、40人ロースターに入れずマイナーへ降格していた。

（記事提供＝OSEN）